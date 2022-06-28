У Кременчуці та області достатньо запасів крові - Ляшко

У Кременчуці та області достатньо запасів крові, потреби у додатковій терміновій донації немає, повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на міністра Віктора Ляшка.

"Незважаючи на інформацію, що поширюється в соцмережах, запасів крові в місті та області достатньо. Додаткові термінові донації не потрібні", - повідомляє відомство за підсумками термінової наради з питань допомоги постраждалим внаслідок ракетного обстрілу в Кременчуці, яку провів Ляшко.

Відомство зазначає, що у разі потреби у препаратах крові МОЗ зробить відповідне оголошення.