Медицина

20:39 27.06.2022

У Кременчуку та області достатньо запасів крові - Ляшко

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У Кременчуку та області достатньо запасів крові - Ляшко

У Кременчуку та області достатньо запасів крові, потреби у додатковій терміновій донації немає, повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на міністра Віктора Ляшка.

"Незважаючи на інформацію, що поширюється в соцмережах, запасів крові в місті та області достатньо. Додаткові термінові донації не потрібні", - повідомляє відомство за підсумками термінової наради про допомогу постраждалим у результаті ракетних обстрілів у Кременчуку, яку провів Ляшко.

Відомство зазначає, що у разі потреби у препаратах крові МОЗ зробить відповідне оголошення.

 

 

Теги: #трц #ляшко #кременчук

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