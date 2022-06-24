Медицина

19:03 24.06.2022

Кількість виписаних рецептів за програмою "Доступні ліки" повертається до довоєнного рівня - МОЗ

1 хв читати
Кількість виписаних рецептів за програмою "Доступні ліки" повертається до довоєнного рівня - МОЗ

Кількість виписаних рецептів за програмою "Доступні ліки" у травні повертається до довоєнного рівня.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, у травні 2022 року за програмою реімбурсації вартості ліків "Доступні ліки" було виписано 1,16 млн рецептів, тоді як у січні поточного року - 1,15 млн рецептів.

При цьому, за даними Національної служби здоров'я України, кількість нових пацієнтів, які користуються програмою "Доступні ліки", у травні порівняно з січнем-2022 у деяких регіонах суттєво зросла. Зокрема, на Івано-Франківщині вона збільшилася на 51%, у Львівській області - на 42%, у Волинській – на 20%, у Закарпатській – на 20%, у Рівненській – на 22%.

Теги: #ціни #ліки #доступні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:19 19.06.2022
Цін на бензин, які були до війни, вже не буде - Данілов

Цін на бензин, які були до війни, вже не буде - Данілов

11:33 15.06.2022
Ferrexpo передала партію медичних препаратів у Суми

Ferrexpo передала партію медичних препаратів у Суми

15:21 31.05.2022
Понад 10 міжнародних фармкомпаній не зможуть ввозити до України вироблені в Європі препарати через обмеження обігу ліків із РФ та Білорусі

Понад 10 міжнародних фармкомпаній не зможуть ввозити до України вироблені в Європі препарати через обмеження обігу ліків із РФ та Білорусі

14:04 30.05.2022
Директор А-95 прогнозує зниження ціни на пальне з поступовим наповненням ринку

Директор А-95 прогнозує зниження ціни на пальне з поступовим наповненням ринку

14:39 23.05.2022
Веніславський про обмеження ввезення вироблених у РФ та Білорусі ліків: Це рішення не спричинить проблеми дефіциту

Веніславський про обмеження ввезення вироблених у РФ та Білорусі ліків: Це рішення не спричинить проблеми дефіциту

17:12 22.05.2022
Рада посилила обмеження ввезення вироблених в РФ і Білорусі ліків

Рада посилила обмеження ввезення вироблених в РФ і Білорусі ліків

18:54 18.05.2022
Відхід від держрегулювання цін на пальне допоможе наситити ринок найближчими тижнями – заступник глави ОП

Відхід від держрегулювання цін на пальне допоможе наситити ринок найближчими тижнями – заступник глави ОП

19:33 16.05.2022
Швидке отримання Україною зброї знизить ціни у всьому світі - Подоляк

Швидке отримання Україною зброї знизить ціни у всьому світі - Подоляк

11:34 16.05.2022
Граничну ціну бензину в Україні на середину травня збільшено на 2,17 грн/літр, ДП - знижено на 0,32 грн/літр

Граничну ціну бензину в Україні на середину травня збільшено на 2,17 грн/літр, ДП - знижено на 0,32 грн/літр

21:33 10.05.2022
Міненерго США очікує ціну газу на Henry Hub у ІІ пол. - $8,59/Mmbtu, трохи знизило прогноз експорту ЗПГ на тлі цін

Міненерго США очікує ціну газу на Henry Hub у ІІ пол. - $8,59/Mmbtu, трохи знизило прогноз експорту ЗПГ на тлі цін

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Випадків холери в Україні не зафіксовано, спостереження продовжується

Глава ВООЗ прибув в Україну для оцінки необхідної допомоги постраждалим від війни

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

За 28 днів війни ВООЗ підтвердила 18 млн постраждалих та 64 підтверджені напади на систему охорони здоров'я

У понеділок в Україні готові відкритися майже 400 аптек - Liki24

ОСТАННЄ

В Україні центри контролю та профілактики хвороб від початку червня обстежили на холеру 545 осіб із кишковими інфекціями, збудник холери не виявлено

Медмережа "Добробут" за 5 міс. перерахувала до держбюджету 111 млн грн податків, надала медичну допомогу понад 150 тис. пацієнтів

Статус кандидата до ЄС підштовхне розвиток української фармпромисловості та її вихід на міжнародні ринки – думка

Вакцинація населення від коронавірусу запобігла 20 млн смертей у 2021 році

В Україні не спостерігається відплив медиків за кордон через війну - голова НСЗУ

Медгрупа ADONIS перенесе розташований у лівобережній частині Києва пологовий будинок через непродовження оренди приміщення

Leleka Foundation та EPAM Systems домовилися про партнерство у постачанні медичної допомоги в Україну

Фонд "Таблеточки" за перший квартал передав допомогу онкохворим дітям на понад 38 млн грн

В Україні вже повністю відновлено 32 пошкоджені агресором об'єкти медичної інфраструктури

Зв'язок із більшістю клінік на окупованих територіях є - НСЗУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА