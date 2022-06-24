Кількість виписаних рецептів за програмою "Доступні ліки" повертається до довоєнного рівня - МОЗ

Кількість виписаних рецептів за програмою "Доступні ліки" у травні повертається до довоєнного рівня.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, у травні 2022 року за програмою реімбурсації вартості ліків "Доступні ліки" було виписано 1,16 млн рецептів, тоді як у січні поточного року - 1,15 млн рецептів.

При цьому, за даними Національної служби здоров'я України, кількість нових пацієнтів, які користуються програмою "Доступні ліки", у травні порівняно з січнем-2022 у деяких регіонах суттєво зросла. Зокрема, на Івано-Франківщині вона збільшилася на 51%, у Львівській області - на 42%, у Волинській – на 20%, у Закарпатській – на 20%, у Рівненській – на 22%.