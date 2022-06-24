Медицина

09:23 24.06.2022

Вакцинація населення від коронавірусу запобігла 20 млн смертей у 2021 році

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Вакцинація населення від коронавірусу запобігла 20 млн смертей у 2021 році

Згідно з новим дослідженням, опублікованим в одному з престижних наукових видань у галузі біології та медицини британському журналі The Lancet, вакцинація населення світу запобігла майже 20 млн смертей від COVID-19 у період із грудня 2020 до грудня 2021 року.

На основі математичного моделювання дослідники зробили висновок, що вакцини скорочують потенційну кількість смертей у всьому світі вдвічі.

За оцінками експертів, без вакцинації від наслідків зараження коронавірусом у світі померли б 31,4 млн людей.

У документі йдеться про "суттєвий вплив, який здійснили вакцини, мільйони життів, ймовірно, були врятовані протягом першого року вакцинації".

"Надалі необхідно швидше поширювати інтелектуальну власність на вакцини, з більш відкритою передачею технологій та знань, пов'язаних із виробництвом та розподілом вакцин", - пише журнал.

Експерти вважають, що "необхідно також розширити інфраструктуру розповсюдження та доставки вакцин у всьому світі та боротися з дезінформацією, щоб підвищити попит на них".

Теги: #вакцинація #дослідження #коронавірус

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