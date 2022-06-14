Медицина

14:14 14.06.2022

На підконтрольних територіях півдня України епіднагляд із червня традиційно посилено для запобігання холері

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На підконтрольних територіях півдня України епіднагляд із червня традиційно посилено для запобігання холері

Традиційних заходів посиленого епідеміологічного нагляду вживають із 1 червня для запобігання можливим випадкам захворювання на холеру на підконтрольних територіях півдня України, тоді як інформації про ситуацію на окупованих територіях немає, повідомила керівник відділу епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко.

"На територіях півдня України, що перебувають під контролем українського уряду, з 1 червня відбувається посилений епідеміологічний нагляд за всіма випадками, які можуть свідчити про холеру. Це традиційні заходи у літній сезон", - зазначила вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Кошалко наголосила, що у разі виявлення навіть одного випадку холери його буде швидко діагностовано та локалізовано.

Коментуючи ризики виникнення епідемії холери у Маріуполі, вона зазначила, що основна проблема у ситуації з ним та іншими тимчасово окупованими містами – відсутність доступу до інформації про епідеміологічний та санітарний стан. Одночасно експерт наголосила, що в умовах руйнування критичної інфраструктури та порушення всіх можливих протиепідемічних норм ризики виникнення спалахів холери на окупованих територіях зростають.

Кошалко нагадала, що випадки холери в Україні було зареєстровано у 1998 році у Донецькій області (2 випадки) та у Криму (1), у 1999 році у Дніпропетровській (2), Донецькій (4), Запорізькій (3) та Одеській (1) областях. У 2007 році в Сумах (1) та 2011 році в Донецькій області було зареєстровано спалахи – 33 випадки холери. Потім до 2018 року випадків холери не реєстрували, але у 2018-му було зафіксовано один випадок у жителя Дніпропетровської області, який захворів під час відпочинку у Бердянську.

З 2018 року випадків холери в Україні не було зареєстровано.

Теги: #холера #цгз #кошалко

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