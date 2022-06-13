Основними постачальниками медичної допомоги Україні за останній тиждень стали уряди Великої Британії та Польщі - МОЗ

Основними постачальниками медичної допомоги Україні за останній тиждень стали уряди Великої Британії та Польщі, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у понеділок.

Основними постачальниками допомоги МОЗ назвало уряд Великої Британії, Урядове агентство стратегічних резервів Польщі.

У МОЗ також відзначили допомогу від Посольства Республіки Болгарія в Україні, міжнародної некомерційної організації Direct relief, благодійної організації "Благодійний фонд "Київська школа економіки", благодійної організації "Центр волонтерства та захисту", One Ukraine, міжнародної некомерційної організації Americares.

Міністерство також повідомляє, що за минулий тиждень від волонтерів та країн-партнерів отримало шість автомобілів швидкої допомоги, 1000 гемостатичних бинтів, 125 моніторів пацієнта, 7,5 тонн антибактеріальних засобів, 153,5 тонн ліків в асортименті, 26,5 тонн ліків проти COVID-19, 60 тонн засобів індивідуального захисту, 5 тонн шприців.