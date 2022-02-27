Медицина

19:14 27.02.2022

У понеділок в Україні готові відкритися майже 400 аптек - Liki24

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У понеділок в Україні готові відкритися майже 400 аптек - Liki24

У понеділок в Україні готові відкритися та розпочати роботу 384 аптеки, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" експерти платформи Liki24.

При цьому, як зазначають експерти платформи, наразі немає інформації про аптеки, які працюють у Києві.

"Сайт Liki24.com закликає керівників усіх аптечних мереж терміново вийти на зв'язок та повідомити, які точки продажу працюватимуть у столиці та в інших містах", - наголошують експерти платформи.

Платформа Liki24 співпрацювала з майже 5 тис. аптечних установ.

Станом на початок 2022 року в Україні було понад 20,6 тис. аптечних точок.

Карта працюючих аптек:

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=11ftUM5axVYLzh23VvRRUNBcDZ4stmh1l&ehbc=2E312F&ll=50.54066462166785%2C30.515160747=6

Теги: #аптеки #карта
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