На складах достатньо запасів лікарських засобів для безперебійної роботи аптек - Ляшко

На складах достатньо запасів лікарських засобів для безперебійної роботи аптек і постачань препаратів у лікарні, деякі аптеки в місцях активних бойових дій і обстрілу не відкрилися, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"На складах достатньо запасів медичних препаратів для безперебійної роботи аптек і постачань препаратів у лікарні. Ми постійно на зв'язку з регіонами та дистриб'юторами, разом відпрацьовуємо логістику в районах з активними воєнними діями", - сказав він.

Він також повідомив, що в місцях, де тривають активні бойові дії та відбуваються обстріли, деякі аптечні заклади не відкрилися.

"Зараз це пов'язано з безпекою і доїздом працівників аптек. Аптеки, розташовані на території закладів охорони здоров'я, працюють і відпускають лікарські засоби", - сказав він.

Ляшко зазначив, що офіційна інформація щодо роботи аптек розміщується на офіційних ресурсах територіальних органів Держлікслужби, які за дорученням Мінохорони здоров'я відпрацьовують питання роботи аптек з їхніми власниками та постійно оновлюють адреси відкритих аптек.

Міністр наголосив, що провідні вітчизняні фармацевтичні заводи продовжують працювати у звичайному режимі, програма "Доступні ліки" працює без змін, рецепти погашаються, зокрема паперові.

Як повідомлялося, на брифінгу в п'ятницю радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що основні дистриб'ютори аптечних мереж наразі не працюють, але самі аптеки працюють.