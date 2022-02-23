Під час надзвичайного стану клініки працюватимуть у звичайному режимі, обмеження надання медпослуг не буде – Ляшко

У разі введення надзвичайного стану клініки в Україні працюватимуть у звичайному режимі, обмеження надання медичних послуг не буде, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У нас є певні переліки лікарень, які готові до реагування під час надзвичайного стану, ми знаємо, в яких медзакладах яку допомогу надати", - сказав він на брифінгу в середу.

Ляшко повідомив, що до роботи в умовах надзвичайної ситуації будуть готові і клініки різної спеціалізації, і система екстреної медичної допомоги, "щоб вчасно евакуювати та транспортувати осіб, які потребують медичної допомоги".

За словами міністра, система охорони здоров'я України за два роки пандемії COVID-19 підготувалася до оперативного реагування. "У нас є опорні лікарні, в яких за два роки було модернізовано приймальні відділення, вони відповідають європейським вимогам. Ці лікарні мають контракти з НСЗУ на готовність до реагування. Ми модернізуємо цей пакет і збільшимо фінансування, дамо на нього більше грошей", - сказав він.

Ляшко не уточнив, на скільки буде збільшено фінансування цього пакета, але зазначив, що в модернізованому вигляді пакет враховуватиме специфіку надання медичної допомоги не лише при інфекційних захворюваннях. Зокрема, буде передбачено можливість збільшення кількості операційних.

Глава МОЗ наголосив, що в умовах надзвичайної ситуації планові операції не скасовуватимуться.

Крім того, Ляшко повідомив, що в разі потреби до надання медичної допомоги залучатимуться комунальні клініки, а також клініки сфери управління МОЗ і клініки Національної академії медичних наук.

"Ми маємо достатньо резервів і потужностей", - резюмував він.