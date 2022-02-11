Медицина

18:09 11.02.2022

Держава надасть фінансову підтримку медзакладам, які не можуть підвищити зарплату працівникам, - заступник голови ОП

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Держава надасть фінансову підтримку медзакладам, які не можуть підвищити зарплату працівникам, - заступник голови ОП

Держава надасть підтримку закладам охорони здоров'я, які нині не можуть реалізувати ініціативу президента щодо підвищення заробітної плати медпрацівникам, із коштів Програми медичних гарантій, повідомив заступник голови Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на своїй Facebook-сторінці.

"У 2022 році бюджет Програми медичних гарантій збільшився на 34 млрд грн і становить понад 157 млрд грн. Це означає, що медичні заклади отримають суми більші, ніж у 2021 році", - розповів він.

Ті медзаклади, які з об'єктивних причин не можуть виконувати зобов'язання перед своїми працівниками, зможуть отримати фінансування окремим пакетом від Національної служби здоров'я. Таке фінансування видаватиметься спочатку на півроку, кошти на це вже закладено у Програму медичних гарантій.

"Цей час має піти на вирішення операційних проблем та оптимізації процесів управління в лікарні. Наголошую, менеджмент процесів в медзакладі, а не звільнення чи переведення людей на неповний робочий день. Для кожного керівника медичного закладу забезпечення гідної заробітної плати лікарям та медсестрам є пріоритетом", - наголосив Тимошенко.

За його словами, медзаклади, які претендують на фінансову допомогу, будуть ретельно верифіковані Міністерством охорони здоров'я. Крім того, вже розпочалися і продовжуватимуться перевірки за фактами примусового переведення медиків на неповну ставку.

"Є різні приклади "господарювання" і відповідальності керівників закладів. Тому Держаудитслужба перевірятиме кожний медичний заклад, який у своїх звітах демонструватиме неспроможність виплатити нову заробітну плату", - зауважив Тимошенко.

Він додав, що паралельно опрацьовується питання оплати праці медсестер у школах. Протягом місяця буде розроблено рішення, як збільшити зарплату для цієї категорії медпрацівників, наголосив Тимошенко.

Раніше Тимошенко закликав медичних працівників, які досі не отримали підвищеної зарплати або яких змушують переходити на неповну ставку, звертатися безпосередньо до нього.

Теги: #тимошенко #медики #опу
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