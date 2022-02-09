В Україні провели третю операцію новонародженому з рідкісною вадою дихальних шляхів, повідомляється у пресрелізі Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

За даними пресслужби, у новонародженого був діагноз Ларинго-Трахео-Езофагеальна розщілина, при якій гортань і глотка, трахея і стравохід не розділені і є однією трубкою з розщелиною різної довжини.

Така вада зустрічається один раз на 10-20 тис. пологів. Ця патологія дуже часто (60%) поєднується з іншими аномаліями, зокрема вадами серця, черепа та обличчя, шлунково-кишкового тракту, сечостатевих органів.

Такі діти вимагають складного етапного хірургічного лікування із залученням висококваліфікованої мультидисциплінарної команди: хірургів, анестезіологів, інтенсивістів, неонатологів, педіатрів, генетиків, реабілітологів. Зараз у світі лікування вади залишається проблемним, а летальність — дуже високою. У разі супутніх аномалій вона сягає понад 60%", - пояснив дитячий хірург "Охматдиту" Євген Руденко.

Сьогодні дитині вже рік, ендоскопічне обстеження підтвердило повне відновлення будови та функцій гортані, трахеї, горлянки та стравоходу. Дитина сама дихає, ковтає та харчується, має дзвінкий голос.