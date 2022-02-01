Медицина

18:53 01.02.2022

Електронні системи сфери охорони здоров'я залишилися неушкодженими під час нещодавньої хакерської атаки на держоргани - заступник міністра Карчевич

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Електронні системи сфери охорони здоров'я залишилися неушкодженими під час нещодавньої хакерської атаки на держоргани - заступник міністра Карчевич

Реєстри та електронні системи сфери охорони здоров'я України залишилися неушкодженими під час нещодавньої хакерської атаки на держоргани, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Наші системи і реєстри залишилися неушкодженими", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Карчевич уточнила, що на електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ) "регулярно здійснюються хакерські атаки".

"З початку функціонування наша система захисту знешкодила сотні і сотні загроз і атак", - сказала вона.

Як зазначила Карчевич, "система захисту побудована таким чином, що персональні дані людини і медичні дані зберігаються окремо. Відповідно, якщо навіть відбувається хакерська атака, то отримати інформацію про медичні дані конкретної людини неможливо".

Теги: #хакерська_атака #моз #карчевич
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