Електронні системи сфери охорони здоров'я залишилися неушкодженими під час нещодавньої хакерської атаки на держоргани - заступник міністра Карчевич

Реєстри та електронні системи сфери охорони здоров'я України залишилися неушкодженими під час нещодавньої хакерської атаки на держоргани, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Наші системи і реєстри залишилися неушкодженими", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Карчевич уточнила, що на електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ) "регулярно здійснюються хакерські атаки".

"З початку функціонування наша система захисту знешкодила сотні і сотні загроз і атак", - сказала вона.

Як зазначила Карчевич, "система захисту побудована таким чином, що персональні дані людини і медичні дані зберігаються окремо. Відповідно, якщо навіть відбувається хакерська атака, то отримати інформацію про медичні дані конкретної людини неможливо".