Медицина

17:01 21.01.2022

"Добробут" відновив роботу ковідного стаціонару через новий сплеск захворюваності в Україні

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"Добробут" відновив роботу ковідного стаціонару через новий сплеск захворюваності в Україні

 Медична мережа "Добробут" відновила роботу стаціонару в Києві для лікування пацієнтів із COVID-19 через новий сплеск захворюваності в Україні.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, ковідний стаціонар на 19 ліжок із відділенням інтенсивної терапії починає працювати з 21 січня в столиці за адресою вул. Любомира Гузара, 3. Це той самий заклад, який "Добробут" відкрив на початку 2020 року як перший приватний ковідний стаціонар в Україні.

"Ми спостерігаємо різкий сплеск захворюваності на COVID-19, спричиненої новим штамом "омікрон". Незважаючи на те, що цей штам викликає менш тяжкий перебіг захворювання, уже зараз можна прогнозувати зростання кількості госпіталізацій через надзвичайну контагіозність штаму", - зазначає головний менеджер з інфекційного контролю мережі, лікар-інфекціоніст Станіслава Рикова.

Крім того, у "Добробуті" можна отримати щеплення від COVID-19 вакцинами Moderna, Pfizer та CoronaVac., уточнюється в релізі.

Як повідомлялося, під час спалаху COVID-19 у 2020-2021 році в мережі "Добробут" працювали три ковідні стаціонари: на просп. Любомира Гузара, на Софіївській Борщагівці та в медичному центрі на просп. Бажана.

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. До складу мережі входять 20 медичних центрів, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Мережа надає медпослуги за більш ніж 75 напрямами.

За п'ять років "Добробут" інвестував у розвиток мережі та високотехнологічне обладнання близько 1,5 млрд грн. Крім того, з 2020 року мережа розвиває власний освітній проєкт "Академія Добробут" для навчання медичного персоналу, підвищення кваліфікації лікарів та розвитку інтернатури.

Теги: #добробут
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