Загальна потреба у вакцині проти COVID-19 в Україні становить близько 47,2 млн доз - МОЗ

Загальна потреба у вакцині проти COVID-19 в Україні на 2022 рік становить близько 47 млн 283,416 тис. доз, повідомляється в пояснювальній записці Міністерства охорони здоров'я до законопроекту про підписання листа-зобов'язання уряду України щодо отримання від уряду Китайської Народної Республіки протиковідної вакцини у вигляді гуманітарної допомоги.

Згідно з пояснювальною запискою, до кінця 2022 року потрібна вакцина для щеплення не менше ніж 70% дорослого населення віком від 18 років, що становить 23,77 млн осіб. Але враховуючи, що для вакцинації використовується дворазове введення вакцин, їх кількість збільшується вдвічі.

Як повідомлялося, Україна на 2022 рік підписала контракти на постачання 25 млн доз вакцин Pfizer і 6,5 млн CoronaVac. Ще близько 10 млн доз мають надійти як допомога в рамках глобального механізму COVAX.