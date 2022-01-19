Медицина

18:42 19.01.2022

Загальна потреба у вакцині проти COVID-19 в Україні становить близько 47,2 млн доз - МОЗ

1 хв читати
Загальна потреба у вакцині проти COVID-19 в Україні становить близько 47,2 млн доз - МОЗ

Загальна потреба у вакцині проти COVID-19 в Україні на 2022 рік становить близько 47 млн 283,416 тис. доз, повідомляється в пояснювальній записці Міністерства охорони здоров'я до законопроекту про підписання листа-зобов'язання уряду України щодо отримання від уряду Китайської Народної Республіки протиковідної вакцини у вигляді гуманітарної допомоги.

Згідно з пояснювальною запискою, до кінця 2022 року потрібна вакцина для щеплення не менше ніж 70% дорослого населення віком від 18 років, що становить 23,77 млн осіб. Але враховуючи, що для вакцинації використовується дворазове введення вакцин, їх кількість збільшується вдвічі.

Як повідомлялося, Україна на 2022 рік підписала контракти на постачання 25 млн доз вакцин Pfizer і 6,5 млн CoronaVac. Ще близько 10 млн доз мають надійти як допомога в рамках глобального механізму COVAX.

Теги: #потреби #вакцина
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 17.01.2022
Moderna в наступні тижні може розпочати клінічні випробування вакцини від штаму "омікрон"

Moderna в наступні тижні може розпочати клінічні випробування вакцини від штаму "омікрон"

07:50 12.01.2022
У Москві переконані, що вакцина "Супутник V" не потребує модифікації під "омікрон"

У Москві переконані, що вакцина "Супутник V" не потребує модифікації під "омікрон"

14:24 06.01.2022
В Україні достатньо ковідних вакцин для повного курсу вакцинації та бустерної дози - міністр

В Україні достатньо ковідних вакцин для повного курсу вакцинації та бустерної дози - міністр

14:15 06.01.2022
ЄС перевиконав свою обіцянку забезпечити вакцинами від коронавірусу країни з низьким та середнім доходом

ЄС перевиконав свою обіцянку забезпечити вакцинами від коронавірусу країни з низьким та середнім доходом

13:55 06.01.2022
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх осіб віком від 18 років

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх осіб віком від 18 років

07:05 30.12.2021
У Мексиці схвалена до застосування кубинська вакцина проти COVID-19

У Мексиці схвалена до застосування кубинська вакцина проти COVID-19

17:09 29.12.2021
У Сумській області псевдофельдшер уколов пенсіонерам снодійне під виглядом вакцини і пограбував їх

У Сумській області псевдофельдшер уколов пенсіонерам снодійне під виглядом вакцини і пограбував їх

14:14 27.12.2021
В Ізраїлі почали в тестовому режимі вводити четверту дозу вакцини від COVID-19

В Ізраїлі почали в тестовому режимі вводити четверту дозу вакцини від COVID-19

12:01 23.12.2021
Вакцина AstraZeneca після третьої дози може захистити від штаму COVID-19 "омікрон" - компанія

Вакцина AstraZeneca після третьої дози може захистити від штаму COVID-19 "омікрон" - компанія

08:25 21.12.2021
Європейська комісія дозволила п'яту в ЄС вакцину проти COVID-19

Європейська комісія дозволила п'яту в ЄС вакцину проти COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кузін: Ми ще не бачимо погіршення епідситуації щодо COVID-19 в Україні, сплеск буде наприкінці січня

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх осіб віком від 18 років

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

Кузін: Штам "омікрон" знизив ефективність вакцинації, бустерна доза може змінити цей процес

"Омікрон" зафіксували вже в 110 країнах, він може спричинити високе навантаження на системи охорони здоров'я - ВООЗ

ОСТАННЄ

В Україні через COVID-19 знову можуть призупинити планові госпіталізації - Ляшко

МОЗ для ревакцинації проти COVID-19 дозволяє використовувати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину

Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 отримали вже понад 20 тис. киян

Бустерна доза вакцини CoronaVac дає хорошу імунну відповідь і захищає від "омікрону" - дослідження

Бустерну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали понад 113 тис. українців - МОЗ

В "Охматдиті" розпочав роботу лінійний прискорювач останньої версії

Сезонність як чинник спалахів COVID-19 відійде на другий план - експерти KSE

Україна має в наявності приблизно 12,3 млн доз вакцин проти COVID-19 - МОЗ

У Польщі вчені знайшли ген, що подвоює ризик важкого перебігу COVID-19

Гусак: НСЗУ починає укладати договори з усіма партнерами

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА