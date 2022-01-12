Медицина

07:50 12.01.2022

У Москві переконані, що вакцина "Супутник V" не потребує модифікації під "омікрон"

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У Москві переконані, що вакцина "Супутник V" не потребує модифікації під "омікрон"

Вакцину від коронавірусу "Супутник V", на відміну від мРНК-препаратів компаній Pfizer/BioNTech та Moderna, не потрібно модифікувати під новий варіант COVID-19 "омікрон", повідомив "Інтерфаксу" директор центру ім. Гамалії МОЗ Росії Олександр Гінзбург.

"Ні, залишається та сама рекомендація - вакцинація "Супутником V" і ревакцинація "Супутником Лайт" через шість місяців", - сказав Гінзбург, відповідаючи на відповідне питання.

10 січня гендиректор біотехнологічної компанії Moderna Стефан Бансель повідомив CNBC, що вони працюють над створенням спеціальної бустерної дози проти "омікрону", яка має бути готова до осені, генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина його компанії проти штаму коронавірусу "омікрон" буде готова до весни. Обидва препарати є мРНК-вакцинами на відміну від Супутника V, який є векторною вакциною.

 

 

Теги: #модифікація #росія #омікрон #вакцина
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