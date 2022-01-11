Медицина

18:20 11.01.2022

Європейський регулятор закликає подумати про подальшу стратегію захисту від COVID-19, щоб уникнути постійних бустерних доз

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Європейський регулятор закликає подумати про подальшу стратегію захисту від COVID-19, щоб уникнути постійних бустерних доз

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) вважають, що довгострокова стратегія боротьби проти COVID-19 не має ґрунтуватися на постійних і частих бустерних щепленнях, заявив у вівторок під час пресконференції керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями EMA Марко Кавалері.

"У нас поки що немає достатнього обсягу даних у тому, що стосується четвертої дози. Ми розраховуємо отримати ці дані до того, як даватимемо будь-які рекомендації", - сказав Кавалері, відповідаючи на запитання журналіста про бустерні дози вакцини проти коронавірусу.

"Ми не можемо на постійній основі давати бустерні вакцини кожні 3-4 місяці", - наголосив він.

Він зазначив, що бустерні дози мають бути частиною більш масштабної, довготривалої стратегії з вакцинації. Кавалері попередив, що за частого застосування бустерних щеплень "ми можемо опинитися в ситуації, коли виникнуть проблеми з імунною відповіддю".

"Нам важливо не перевантажувати імунну систему щепленням", - сказав Кавалері.

Крім того, він припустив, що можлива "втома населення через необхідність частих бустерних уколів".

У зв'язку з цим Кавалері зазначив, що потрібно буде розробити стратегію щодо імунізації мешканців вже після нинішньої хвилі бустерних уколів.

При цьому він зазначив, що якщо йдеться про особливо вразливі верстви населення, то для них потрібна окрема стратегія щодо імунізації.

Теги: #коронавірус #ema
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