Медицина

13:42 11.01.2022

Понад половина європейців можуть бути інфіковані "омікроном" протягом 6-8 тижнів - ВООЗ

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Понад половина європейців можуть бути інфіковані "омікроном" протягом 6-8 тижнів - ВООЗ

У найближчі декілька тижнів у країнах Європи штамом коронавірусу "омікрон" можуть заразитися понад 50% населення, заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

"50 із 53 країн у Європі та Центральній Азії зафіксували випадки зараження "омікроном". Він швидко стає домінуючим у західній Європі і нині поширюється на Балканах", - сказав Клюге на брифінгу у вівторок.

"Інститут показників та оцінки в галузі охорони здоров'я прогнозує, що за таких темпів поширення понад 50% населення регіону заразяться "омікроном" протягом наступних шести-восьми тижнів", - повідомив він.

За даними Клюге, в перший тиждень 2022 року в регіоні зафіксували приблизно 7 млн випадків COVID-19. Отже, захворюваність посилилася більше ніж удвічі за двотижневий період.

"Станом на 10 січня 26 країн повідомили, що приблизно 1% їхнього населення щотижня заражається COVID-19", - сказав Клюге.

За його словами, через безпрецедентні масштаби передачі вірусу в Європі спостерігається зростання кількості госпіталізацій людей із COVID-19.

"Це створює навантаження на системи охорони здоров'я та надання послуг у багатьох країнах, де "омікрон" поширюється із високою швидкістю", - зазначив він.

При цьому Клюге наголосив, що схвалені наразі вакцини "надають хороший захист від тяжкого перебігу захворювання та смерті", зокрема у випадках із зараженням "омікроном".

Серед країн європейського регіону Велика Британія посідає перше місце за кількістю випадків коронавірусу, там за період пандемії виявили понад 14 млн заражень COVID-19. На другому місці перебуває Франція з понад 12 млн випадків коронавірусу. Росія, яка також належить до Європейського регіонального бюро ВООЗ, посідає третє місце за темпами поширення коронавірусу у регіоні. Там виявили понад 10 млн випадків COVID-19.

Теги: #воз #омікрон
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