Поширений у Фінляндії генетичний варіант, пов'язаний із хворобою Альцгеймера, погіршує перебіг COVID-19

Учені Гельсінського університету та Університетської лікарні Гельсінкі знайшли зв'язок між генетичним варіантом, поширеним у Фінляндії, і мозковими мікрокрововиливами, йдеться в повідомленні університету.

"Близько третини фінів є носіями алеля APOE4, генетичного варіанту, який робить носіїв схильними до хвороби Альцгеймера. Згідно з результатами, ризик розвитку форми COVID-19, що потребує інтенсивної терапії, збільшився удвічі в носіїв алеля APOE4. Більше того, внаслідок важкого перебігу COVID-19 у дослідженні було виявлено більше мікроскопічних крововиливів у мозок у носіїв цього алеля порівняно з іншими", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що алель APOE4 також може асоціюватися з "розумовою втомою", яка визначалася як труднощі у спрямуванні уваги та концентрації, пов'язаної з тривалим COVID-19.

Багатопрофільна група також досліджувала мікроскопічні зміни головного мозку в пацієнтів, що померли від COVID-19, а також зв'язок між APOE4 і симптомами "розумової втоми", які спостерігалися через півроку після початку захворювання.

При цьому важливе питання, на яке в дослідженні не було надано відповідь, - чи є зв'язок між COVID-19 і виникненням порушень пам'яті в носіїв APOE4, ідеться в повідомленні. Для відповіді на нього потрібні додаткові дослідження, присвячені дії APOE4 і системного запалення на механізми пам'яті в головному мозку.

Дослідження ґрунтується на даних понад 46 тис. осіб, у більше ніж 2,6 тис. з яких було діагностовано COVID-19. Крім того, зразки тканин, зібрані у 21 померлого пацієнта з COVID-19, було внесено в дослідження з метою вивчення мікроскопічних змін у головному мозку.

Для вивчення симптомів "розумової втоми" дослідники використали набір даних RECOVID, у якому пацієнти були розділені на три групи залежно від тяжкості захворювання. Набір даних також включав здорову контрольну групу. Загалом набір даних RECOVID включав 156 об'єктів дослідження.

Як повідомлялося, раніше вчені Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі виявили ген, варіанти якого збільшують одночасно ризик розвитку хвороби Альцгеймера та важкого перебігу COVID-19. Дослідники підрахували, що один генетичний варіант гена OAS1 збільшує ризик хвороби Альцгеймера приблизно на 3-6% у популяції загалом, тоді як пов'язані варіанти цього самого гена підвищують імовірність важких наслідків COVID-19. Ген OAS1 експресується в особливому типі імунних клітин, який становить близько 10% усіх клітин, виявлених у мозку, - мікрогліях.