Медицина

14:50 01.01.2022

В Україні набув чинності закон, що підвищує до двох прожиткових мінімумів розмір щомісячної держдопомоги дітям з важкими хворобами

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В Україні набув чинності закон, що підвищує до двох прожиткових мінімумів розмір щомісячної держдопомоги дітям з важкими хворобами

У суботу, 1 січня 2022 року, в Україні набув чинності закон №1176-IX "Про внесення зміни до статті 187 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо підвищення розміру допомоги на дітей з важкими хворобами, яким не встановлено інвалідність".

Згідно з документом, розмір щомісячної допомоги для таких дітей підвищено до двох прожиткових мінімумів. Вона буде поширюватися на сім'ї з дітьми, у яких діагностовані такі важкі захворювання: перинатальне ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, а також на дітей, які дістали важку травму, потребують трансплантації органу, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

Закон Верховна Рада ухвалила 2 лютого 2021 року і 17 лютого її підписав президент України Володимир Зеленський.

Теги: #закон #діти #хвороби
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