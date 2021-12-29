Донецька та Чернігівська області перевищили коефіцієнти виявлення COVID-19
Донецька та Чернігівська області перевищили коефіцієнти виявлення випадків інфікування COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За його даними, 28 грудня у Донецькій та Чернігівській областях коефіцієнт виявлених випадків ПЛР- або експрес-тестів перевищив значення 20%.
Раніше ці області перебували в "жовтій зоні" епіднебезпеки COVID-19.
Наразі у "червоній" зоні перебувають Волинська та Запорізька області.