Вакцинація від грипу цього епідсезону на тлі COVID-19 актуальніша, ніж у попередні сезони, - експерти

Вакцинація від грипу поточного епідсезону на тлі поширення COVID-19 може бути актуальніша, ніж у попередні сезони, вважає завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця Ольга Голубовська.

"Вакцинація від грипу цього року досить актуальна, я сказала б, актуальніша, ніж минулого року. Минулого року, як ми і прогнозували, сезон грипу був найм'якший за весь час спостереження за цим захворюванням. На це, зокрема, вплинули карантин і локдауни, вплинуло носіння масок. Але вже цього року ми бачимо досить напружений сезон грипу, зростає кількість пацієнтів із важким гострим респіраторним синдромом (ТОРС, SARS). Уже на сьогодні це активніший сезон грипу, ніж він був минулого року в цей час", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Голубовська зазначила, що важкий гострий респіраторний синдром, який виникає при грипі, аналогічний синдрому, що виникає при COVID-19. Виникнення такого синдрому моніториться на глобальному рівні, й саме такий моніторинг дав змогу виявити появу коронавірусної інфекції наприкінці 2019 року. Глобальний моніторинг EURO CDC свідчить, що кількість хворих із грипом зростає.

Експерт наголосила, що, на відміну від COVID-19, грип - "дуже швидке захворювання".

"Противірусні при грипі, на відміну від COVID-19, ефективні в перші 48 годин. Щоб пацієнти були захищені, саме з груп ризику, і не гаяли дорогоцінного часу, вони мають бути вакциновані", - сказала вона.

Голубовська зазначила, що "грип б'є по групах ризику".

"Групи ризику при грипі відомі, це, зокрема, діти до 2 років, дорослі старше 65 років, люди з діабетом, синдромом інсулінорезистентності.

Вона наголосила, що "протигрипозна вакцина - одна з найбезпечніших", а вакцинація від грипу може бути сумісна з вакцинацією від COVID-19.

Зі свого боку головний менеджер з інфекційного контролю медичної мережі "Добробут" Станіслава Рикова зазначила, що грип, "попри те, що COVID-19 посів головне місце в новинних заголовках, нікуди не дівся".

"Вірус грипу може викликати не лише важкий перебіг хвороби, а й серйозні ускладнення. У "Добробуті" наразі збільшилася кількість тестувань на грип і кількість виявлених випадків. Саме тому не варто зволікати з можливістю захистити себе і рідних - треба робити щеплення від грипу впродовж усього небезпечного сезону", - сказала вона.