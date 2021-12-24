Медицина

19:18 24.12.2021

Хірурги інституту Шалімова провели першу пересадку печінки у Хмельницькій обласній лікарні

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Хірурги інституту Шалімова провели першу пересадку печінки у Хмельницькій обласній лікарні

Хірурги-трансплантологи виконали першу на Хмельниччині трансплантацію печінки, повідомила прес-служба Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.

Пересадку бригада виконала під керівництвом завідувача відділення трансплантології та хірургії Олександра Гриненка.

Трансплантація печінки виконана від донора зі смертю мозку. Печінку пересаджено пацієнту 1992 року, з діагнозом "хвороба Вільсона-Коновалова" (спадкове захворювання з аутосомно-рецесивним типом спадкування).

Наразі пацієнт перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП "Хмельницька обласна лікарня", його стан стабільний.

За даними прес-служби інституту Шалімова, у Хмельницькій лікарні закуплено необхідне обладнання для трансплантації, а лікарі-трансплантологи практично щотижня проводили навчання та проходили тренінги в інституті ім.Шалімова.

 

 

Теги: #трансплантація #клініка
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