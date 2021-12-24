Медицина

18:32 24.12.2021

Вакцинація від грипу залишається актуальною до кінця сезону захворювання - експерти

4 хв читати
Вакцинація від грипу залишається актуальною до кінця сезону захворювання - експерти

Вакцинацію від грипу потрібно проводити не лише восени, вона залишається актуальною до кінця сезону грипу, вважають опитані агентством "Інтерфакс-Україна" експерти.

За словами професора кафедри сімейної медицини Запорізького державного медичного університету Ірини Волошиної, у період пандемії COVID-19 кількість звернень до лікарів первинної ланки збільшилась у 5-10 разів, що суттєво ускладнює отримання необхідної медичної допомоги у разі інших захворювань, зокрема при грипі.

"Наразі потрапити до сімейного лікаря, не чекаючи декілька тижнів, практично неможливо. Тому потрібно розуміти, що при ГРВІ чи грипі, коли ми звикли викликати лікаря додому, отримати допомогу оперативно буде складно", - сказала вона.

Волошина зазначила, що в Україні традиційно практично не застосовують діагностику грипу, і незважаючи на те, що тести на грип присутні на ринку, діагностика вірусу грипу фактично залежить від ініціативи медика.

Водночас, за її словами, медики, які мають експрес-тести на грип, вже активно виявляють його вірус у разі ГРВІ. "У нас є експрес-тести (на грип), і мої колеги в регіонах активно підтверджують грип А. На жаль, у нас поки що не сформована єдина база, до якої можна було б централізовано вносити дані про його поширення, але грип вже в Україні є", - сказала вона.

Волошина наголосила, що грип має тяжкі наслідки, особливо для людей із груп ризику, зокрема для пацієнтів віком від 60 років, які мають обов'язково щеплюватися від грипу.

Водночас, за словами експерта, молоді люди також тяжко переносять грип і можуть отримати ускладнення.

"Я у своїй практиці зустрічала дуже неприємні ситуації та ускладнення у пацієнтів, коли молоді люди через два тижні після грипу захворювали на цукровий діабет першого типу і опинялися довічно на інсуліні, були випадки гломерулонефриту, ускладнень на серці, грипозних пневмоній. Цього можна було б уникнути, зробивши вакцинацію", - сказала вона.

За словами експерта, вакцинація від грипу не гарантує, що людина не захворіє на нього, проте захворювання пройде у легкій формі, і навіть, можливо, безсимптомно.

Коментуючи терміни проведення вакцинації від грипу, Волошина наголосила, що протягом одного епідсезону циркулюють різні типи вірусу грипу, і перехворівши на один з них, людина не захищена від інших типів.

"Ми говоримо про те, що вакцинуватися, звісно, краще до початку епідсезону, але це робити ніколи не пізно, тому що ми не знаємо, коли проконтактуємо з вірусом - це може статися будь-де. Тому протягом всього епідсезону потрібен захист", - сказала вона.

При цьому Волошина нагадала як застереження про випадок у Запоріжжі два роки тому, коли наприкінці березня від ускладнень грипу померла восьмирічна дитина. "Потрібно розуміти, що цього не сталося б, якби вона була провакцинована хоча б у лютому", - пояснила вона.

Експерт наголосила, що вакцина від грипу вважається вакциною з нульовими протипоказаннями, і її можна робити всім, зокрема дітям старше шести місяців.

У свою чергу завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Олександр Заіка зазначив, що сезон грипу може тривати до кінця весни, і поєднання грипу, грипоподібних захворювань та ГРВІ з COVID-19 може спричинити вкрай негативні наслідки та летальні наслідки.

"Вакцинуватися від грипу потрібно з початку епідсезону, але зробити це не пізно взимку і навіть навесні", - підтвердив він і додав, що на рік у світі реєструється до 65 тис. смертей від грипу.

Заіка наголосив, що у поточному епідсезоні до України надійшла достатня кількість вакцини від грипу і через закупівлю приватними провайдерами, і через міжнародні механізми та закупівлю за кошти бюджету. "Минулого року вже наприкінці грудня в Україні був відчутний дефіцит вакцин від грипу, у поточному епідсезоні вакцини поки що є", - сказав він.

При цьому Заіка зазначив, що в Україні немає культури вакцинації від грипу, внаслідок чого вакцинується не більше ніж 1-2% населення, тоді як у Великій Британії від грипу вакциновано 65-70% представників груп ризику.

Зі свого боку медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова наголосила на важливості вакцинації від грипу в період поширення ковідного штаму "омікрон".

"Ми не знаємо, як у цьому епідсезоні поведе себе грип на тлі "омікрону", який поширюється дуже швидко. На сьогодні немає достатніх даних, щоб сказати, якою буде течія "омікрону". Можливо, у Великій Британії вона була м'якшою, ніж у інших штамів, тому що група ризику була провакцинована та захищена", - сказала вона.

При цьому побоювання так званого навантаження на імунітет у результаті вакцинації від грипу Булавінова назвала безпідставними.

"Це міф радянських часів, який незрозуміло звідки взявся і не знаходить жодного підтвердження в жодному дослідженні. Вакцина від грипу у світі - це суперпопулярна вакцина, якої за всю практику застосування вже введено багато мільярдів доз і яка в деяких країнах є обов'язковою для груп ризику, зокрема для школярів та людей похилого віку", - пояснила вона.

Як повідомлялося, в Україні восени 2021 року розпочався пілотний проект із вакцинації від грипу в аптеках. У рамках пілотного проекту протягом п'яти днів (10-14 листопада) в аптеках Києва від грипу було провакциновано 1714 осіб.

Наразі вакцинація від грипу триває у трьох аптеках: у Києві (вул. Тимошенка, 29), у Дніпрі (Любарського, 25) та Вінниці (Гоголя, 14).

Теги: #вакцинація #грип
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:33 24.12.2021
Майже 42% українців пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, 46% дорослого населення отримали одне щеплення

Майже 42% українців пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, 46% дорослого населення отримали одне щеплення

13:51 22.12.2021
Пункти вакцинації від COVID-19 буде закрито 1-2 січня

Пункти вакцинації від COVID-19 буде закрито 1-2 січня

07:43 22.12.2021
Громадяни віком від 60 років і медпрацівники в Ізраїлі зможуть отримати четверту дозу вакцини проти COVID-19

Громадяни віком від 60 років і медпрацівники в Ізраїлі зможуть отримати четверту дозу вакцини проти COVID-19

06:59 22.12.2021
У Франції в січні замість "санітарної перепустки" може бути запроваджено "вакцинна"

У Франції в січні замість "санітарної перепустки" може бути запроваджено "вакцинна"

07:40 21.12.2021
Корнієнко вважає, що політики та лідери думок в Україні мають на власному прикладі показати необхідність бустерної вакцинації

Корнієнко вважає, що політики та лідери думок в Україні мають на власному прикладі показати необхідність бустерної вакцинації

08:55 18.12.2021
Суд у США відновив правило обов'язкової вакцинації певної категорії населення

Суд у США відновив правило обов'язкової вакцинації певної категорії населення

08:03 17.12.2021
В Україні планують вакцинувати 70% громадян

В Україні планують вакцинувати 70% громадян

07:42 16.12.2021
Макрон вважає, що Франція близька до обов'язкової вакцинації проти коронавірусу

Макрон вважає, що Франція близька до обов'язкової вакцинації проти коронавірусу

20:04 15.12.2021
На Львівщині суд скасував наказ про усунення від роботи невакцинованої вчительки

На Львівщині суд скасував наказ про усунення від роботи невакцинованої вчительки

15:50 15.12.2021
Щеплень від COVID-19 у Києві зроблено понад 3,3 млн, повний курс вакцинації пройшли 1,65 млн киян

Щеплень від COVID-19 у Києві зроблено понад 3,3 млн, повний курс вакцинації пройшли 1,65 млн киян

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Омікрон" зафіксували вже в 110 країнах, він може спричинити високе навантаження на системи охорони здоров'я - ВООЗ

До України у 2022 році надійде майже 42 млн доз вакцин від COVID-19 - Кузін

Майже 44% українців отримали одне щеплення проти COVID-19, повний курс пройшли 37% дорослого населення

Особи, які повернулися до України з країн поширення штаму "омікрон", повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції - МОЗ

До початку сезону зимових свят ковідна хвиля може залишити Україну

ОСТАННЄ

"Омікрон" зафіксували вже в 110 країнах, він може спричинити високе навантаження на системи охорони здоров'я - ВООЗ

Доплати за медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 у 2020 р. отримали 325 тис. медиків, але виплати нерівномірні - Рахункова палата

Бустер китайської вакцини Sinovac не захищає від штаму "омікрон" - ЗМІ

Вакцина AstraZeneca після третьої дози може захистити від штаму COVID-19 "омікрон" - компанія

Заражених штамом "омікрон" госпіталізують менше, ніж носіїв інших типів коронавірусу - дослідження

В Україні дозволили застосовувати бустерну дозу проти COVID-19 для медиків

У ПАР фіксують менше випадків госпіталізацій зі штамом "омікрон", ніж раніше від інших штамів

Зниження захворюваності на COVID-19 в Україні спостерігається шостий тиждень, але є ризик відновлення зростання через ситуацію з "омікроном" у Європі - KSE

До України у 2022 році надійде майже 42 млн доз вакцин від COVID-19 - Кузін

У першого українця зі штамом омікрон уже негативний ПЛР-тест – Кузін

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА