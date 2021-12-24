Вакцинація від грипу залишається актуальною до кінця сезону захворювання - експерти

Вакцинацію від грипу потрібно проводити не лише восени, вона залишається актуальною до кінця сезону грипу, вважають опитані агентством "Інтерфакс-Україна" експерти.

За словами професора кафедри сімейної медицини Запорізького державного медичного університету Ірини Волошиної, у період пандемії COVID-19 кількість звернень до лікарів первинної ланки збільшилась у 5-10 разів, що суттєво ускладнює отримання необхідної медичної допомоги у разі інших захворювань, зокрема при грипі.

"Наразі потрапити до сімейного лікаря, не чекаючи декілька тижнів, практично неможливо. Тому потрібно розуміти, що при ГРВІ чи грипі, коли ми звикли викликати лікаря додому, отримати допомогу оперативно буде складно", - сказала вона.

Волошина зазначила, що в Україні традиційно практично не застосовують діагностику грипу, і незважаючи на те, що тести на грип присутні на ринку, діагностика вірусу грипу фактично залежить від ініціативи медика.

Водночас, за її словами, медики, які мають експрес-тести на грип, вже активно виявляють його вірус у разі ГРВІ. "У нас є експрес-тести (на грип), і мої колеги в регіонах активно підтверджують грип А. На жаль, у нас поки що не сформована єдина база, до якої можна було б централізовано вносити дані про його поширення, але грип вже в Україні є", - сказала вона.

Волошина наголосила, що грип має тяжкі наслідки, особливо для людей із груп ризику, зокрема для пацієнтів віком від 60 років, які мають обов'язково щеплюватися від грипу.

Водночас, за словами експерта, молоді люди також тяжко переносять грип і можуть отримати ускладнення.

"Я у своїй практиці зустрічала дуже неприємні ситуації та ускладнення у пацієнтів, коли молоді люди через два тижні після грипу захворювали на цукровий діабет першого типу і опинялися довічно на інсуліні, були випадки гломерулонефриту, ускладнень на серці, грипозних пневмоній. Цього можна було б уникнути, зробивши вакцинацію", - сказала вона.

За словами експерта, вакцинація від грипу не гарантує, що людина не захворіє на нього, проте захворювання пройде у легкій формі, і навіть, можливо, безсимптомно.

Коментуючи терміни проведення вакцинації від грипу, Волошина наголосила, що протягом одного епідсезону циркулюють різні типи вірусу грипу, і перехворівши на один з них, людина не захищена від інших типів.

"Ми говоримо про те, що вакцинуватися, звісно, краще до початку епідсезону, але це робити ніколи не пізно, тому що ми не знаємо, коли проконтактуємо з вірусом - це може статися будь-де. Тому протягом всього епідсезону потрібен захист", - сказала вона.

При цьому Волошина нагадала як застереження про випадок у Запоріжжі два роки тому, коли наприкінці березня від ускладнень грипу померла восьмирічна дитина. "Потрібно розуміти, що цього не сталося б, якби вона була провакцинована хоча б у лютому", - пояснила вона.

Експерт наголосила, що вакцина від грипу вважається вакциною з нульовими протипоказаннями, і її можна робити всім, зокрема дітям старше шести місяців.

У свою чергу завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Олександр Заіка зазначив, що сезон грипу може тривати до кінця весни, і поєднання грипу, грипоподібних захворювань та ГРВІ з COVID-19 може спричинити вкрай негативні наслідки та летальні наслідки.

"Вакцинуватися від грипу потрібно з початку епідсезону, але зробити це не пізно взимку і навіть навесні", - підтвердив він і додав, що на рік у світі реєструється до 65 тис. смертей від грипу.

Заіка наголосив, що у поточному епідсезоні до України надійшла достатня кількість вакцини від грипу і через закупівлю приватними провайдерами, і через міжнародні механізми та закупівлю за кошти бюджету. "Минулого року вже наприкінці грудня в Україні був відчутний дефіцит вакцин від грипу, у поточному епідсезоні вакцини поки що є", - сказав він.

При цьому Заіка зазначив, що в Україні немає культури вакцинації від грипу, внаслідок чого вакцинується не більше ніж 1-2% населення, тоді як у Великій Британії від грипу вакциновано 65-70% представників груп ризику.

Зі свого боку медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова наголосила на важливості вакцинації від грипу в період поширення ковідного штаму "омікрон".

"Ми не знаємо, як у цьому епідсезоні поведе себе грип на тлі "омікрону", який поширюється дуже швидко. На сьогодні немає достатніх даних, щоб сказати, якою буде течія "омікрону". Можливо, у Великій Британії вона була м'якшою, ніж у інших штамів, тому що група ризику була провакцинована та захищена", - сказала вона.

При цьому побоювання так званого навантаження на імунітет у результаті вакцинації від грипу Булавінова назвала безпідставними.

"Це міф радянських часів, який незрозуміло звідки взявся і не знаходить жодного підтвердження в жодному дослідженні. Вакцина від грипу у світі - це суперпопулярна вакцина, якої за всю практику застосування вже введено багато мільярдів доз і яка в деяких країнах є обов'язковою для груп ризику, зокрема для школярів та людей похилого віку", - пояснила вона.

Як повідомлялося, в Україні восени 2021 року розпочався пілотний проект із вакцинації від грипу в аптеках. У рамках пілотного проекту протягом п'яти днів (10-14 листопада) в аптеках Києва від грипу було провакциновано 1714 осіб.

Наразі вакцинація від грипу триває у трьох аптеках: у Києві (вул. Тимошенка, 29), у Дніпрі (Любарського, 25) та Вінниці (Гоголя, 14).