Медицина

12:59 23.12.2021

Доплати за медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 у 2020 р. отримали 325 тис. медиків, але виплати нерівномірні - Рахункова палата

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Доплати за медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 у 2020 р. отримали 325 тис. медиків, але виплати нерівномірні - Рахункова палата

Доплати за надання медичної допомоги пацієнтам із COVID-19 у стаціонарах у 2020 році отримали понад 107 тис. лікарів і 218 тис. середнього медичного персоналу, але ці виплати здійснюватися нерівномірно.

Про це повідомляє прес-служба Рахункової палати з посиланням на її голову Валерія Пацкана за підсумками аналізу використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

Аудитори виявили, що у 2020 році 53 медзаклади (28%), що належать до сфери управління МОЗ, почали виплати з вересня, тоді як 125 (65%) – з жовтня, а 14 (7%) – тільки з листопада.

При цьому аудитори відзначають значну диференціацію у виплатах доплат медпрацівникам. Зокрема, для 43% всіх одержувачів доплати становили менше ніж 9,8 тис. грн, тоді як для 1% – понад 179,5 тис. грн.

"У вересні-грудні 2020 року дев'ять із 10 найбільших виплат отримували керівники медзакладів або їхні заступники", - зазначив Пацкан.

За його даними, зокрема, директор Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб у середньому щомісяця доплачував собі до посадового окладу майже 90 тис. грн, заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Київського міського пологового будинку №5 отримував у середньому щомісяця майже 77 тис. грн доплат, а гендиректор Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру Івано-Франківської обласної ради – понад 66 тис. грн.

Крім того, аудитори зафіксували, що Вінницький обласний центр контролю і профілактики захворювань МОЗ у вересні-грудні 2020 року не нарахував і не здійснив доплату до зарплат розміром 115 тис. грн 22 внутрішнім і двом зовнішнім сумісникам.

У грудні 2020 року обласна клінічна лікарня Харківської облради за наявності на рахунку понад 1 млн грн не доплатила до зарплати безпосередньо зайнятим на роботах із ліквідації COVID-19 працівникам, крім того, затримувалися від одного до двох місяців додаткові доплати до 300% заробітної плати.

Рахункова палата також виявила, що через відсутність медперсоналу для роботи в екстрених бригадах медичної допомоги подекуди залучалися молодші медичні сестри (санітарки) замість медсестер, які не отримували 300% доплати, оскільки не були членами бригади швидкої допомоги.

Така ситуація, зокрема, відзначалася в Донецькому та Одеському обласних центрах екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Теги: #медики #рахункова_палата #доплати
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