Медицина

10:11 07.07.2020

Усі лабцентри України забезпечені місячним запасом тест-систем для діагностики COVID-19

1 хв читати
Усі лабцентри України забезпечені місячним запасом тест-систем для діагностики COVID-19

Лабораторні центри в Україні забезпечені місячним запасом тест-систем для діагностики COVID-19 за повного завантаження, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві у вівторок.

"Усі лабораторні центри забезпечені місячним запасом тест-систем за повного завантаження. Ми утримуємо цей рівень. Якщо десь виникає проблема, ми оперативно доставляємо тест-системи", - сказав він.

При цьому Степанов зазначив, що міністерство і далі розширює лабораторні потужності в країні.

"Останніми місяцями ми відновлюємо зруйновану раніше систему. На початку епідемії у нас були три лабораторії, які здійснювали ПЛР-тестування. Нині їх 82. Ми оновлювали обладнання, продовжуємо оснащувати лабцентри. Однією з проблем також був кадровий голод у лабцентрах. За три місяці ми переучували лікарів, залучали додаткових і продовжуємо це робити. І, звісно, все, що стосується розширення наших лабцентрів, - наш пріоритет. Ми розширюватимемо їхній штат, відновимо всю систему", - сказав він.

Теги: #моз #лабораторії #степанов #коронавірус
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:33 09.02.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 400 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 400 млн

08:24 09.02.2022
В Україні за добу виявили 38 257 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 17 063 людини, 240 померли

В Україні за добу виявили 38 257 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 17 063 людини, 240 померли

07:40 09.02.2022
Вимога обов'язкового введення бустерної дози не розглядається - Кузін

Вимога обов'язкового введення бустерної дози не розглядається - Кузін

21:40 08.02.2022
Глава Міноборони Резніков знову захворів на коронавірус

Глава Міноборони Резніков знову захворів на коронавірус

19:12 08.02.2022
Влада Італії наростила тестування на COVID-19, виявлено понад 100 тис. хворих на добу

Влада Італії наростила тестування на COVID-19, виявлено понад 100 тис. хворих на добу

19:05 08.02.2022
Відсторонено від роботи 4578 не вакцинованих від СOVID-19 працівників комунальних підприємств – головний санлікар

Відсторонено від роботи 4578 не вакцинованих від СOVID-19 працівників комунальних підприємств – головний санлікар

17:49 08.02.2022
Держкомісія ТЕБ і НС упроваджує "червоний" рівень епіднебезпеки в Закарпатській, Луганській і Хмельницькій областях з 11 лютого

Держкомісія ТЕБ і НС упроваджує "червоний" рівень епіднебезпеки в Закарпатській, Луганській і Хмельницькій областях з 11 лютого

12:40 08.02.2022
У найближчі два тижні в Україні можливий пік захворюваності - КШЕ

У найближчі два тижні в Україні можливий пік захворюваності - КШЕ

10:38 08.02.2022
Скорочення тривалості лікування безсимптомного COVID-19 до п'яти днів зменшить навантаження на первинку – Ляшко

Скорочення тривалості лікування безсимптомного COVID-19 до п'яти днів зменшить навантаження на первинку – Ляшко

08:39 08.02.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 397 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 397 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У МОЗ прогнозують пікові показники захворюваності на COVID-19 в Україні через тиждень-два

Шість областей мають найвищий ризик переходу до "червоної" зони – Ляшко

МОЗ очікує на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі "омікрону" порівняно з піком "дельти" - міністр

В Україні розпочався спалах СOVID-19 - Ляшко

Кузін: Ми ще не бачимо погіршення епідситуації щодо COVID-19 в Україні, сплеск буде наприкінці січня

ОСТАННЄ

Пацієнти з симптомами грипу, ГРВІ або COVID-19 можуть відкривати е-лікарняний дистанційно

В Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування коронавірусу

Ляшко: До кінця 2022 року в Україні працюватимуть майже в вісім разів більше кисневих станцій

Ризик госпіталізації після зараження "омікроном" на 75% нижче, ніж у інших штамів COVID-19 - дослідження

Щепленими від COVID-19 до кінця року мають бути не менше 70% дорослих українців

У ПАР створили власну версію вакцини Moderna від COVID-19

ЄБА просить депутатів відхилити законопроєкт Кабміну щодо власника реєстраційного посвідчення на ліки

ДБР викрило корупційну схему під час імпорту швидких, унаслідок якої завдано збитків у 10 млн грн

ВООЗ побачила у Європи шанс покласти край пандемії коронавірусу

Німецькі експерти мають намір рекомендувати введення четвертої дози вакцин проти COVID-19

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА