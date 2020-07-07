Усі лабцентри України забезпечені місячним запасом тест-систем для діагностики COVID-19

Лабораторні центри в Україні забезпечені місячним запасом тест-систем для діагностики COVID-19 за повного завантаження, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві у вівторок.

"Усі лабораторні центри забезпечені місячним запасом тест-систем за повного завантаження. Ми утримуємо цей рівень. Якщо десь виникає проблема, ми оперативно доставляємо тест-системи", - сказав він.

При цьому Степанов зазначив, що міністерство і далі розширює лабораторні потужності в країні.

"Останніми місяцями ми відновлюємо зруйновану раніше систему. На початку епідемії у нас були три лабораторії, які здійснювали ПЛР-тестування. Нині їх 82. Ми оновлювали обладнання, продовжуємо оснащувати лабцентри. Однією з проблем також був кадровий голод у лабцентрах. За три місяці ми переучували лікарів, залучали додаткових і продовжуємо це робити. І, звісно, все, що стосується розширення наших лабцентрів, - наш пріоритет. Ми розширюватимемо їхній штат, відновимо всю систему", - сказав він.