Бізнес, держава і благодійники об'єдналися задля майбутнього дітей загиблих Захисників

У Києві відбувся всеукраїнський форум "Дітям наших Захисників: турбота, що об’єднує" за участі благодійників, представників Міністерства у справах ветеранів, Державної служби у справах дітей, Міжнародної торгової палати України та громадських активістів з усіх куточків України.

Як повідомляється у пресрелізі організатора форуму - авіакомпанії "Українські вертольоти", цей форум організовано з метою забезпечити системну і тривалу підтримку дітей-сиріт, які втратили батьків під час війни.

Форум розпочався вшануванням загиблих хвилиною мовчання, на сцену вийшли діти загиблих, прозвучала пісня "Червона калина" та Гімн України, форум провела телеведуча та співачка Анжеліка Рудницька.

Під час двох тематичних панелей учасники обговорили механізми адресної допомоги, залучення бізнесу до піклування про дітей-сиріт, а також питання взаємодії благодійних платформ із державними структурами. Важливий акцент зроблено на прозорості та емоційній взаємодії між благодійниками, дітьми та опікунами.

"Ветеранська політика - це не тільки закони, і не тільки держава. Політика щодо ветеранів, щодо членів сімей загиблих - це кожен з нас, кожен громадянин, це культура, в першу чергу, якась культура у суспільстві. Що я побачив? Сьогодні ми тут, в одній залі, багато представників держави, багато українських бізнесменів, які взяли і допомагають системно. Це про консолідацію зусиль. Але, що найцікавіше, це не я, як держава звернувся до бізнесу. Це бізнес сам вирішив, проявив ініціативу", - зазначив заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Ткаченко.

Він наголосив, що саме бізнес проявив ініціативу до об'єднання зусиль.

Під час форуму було вручено символічні відзнаки у формі серця понад 80 благодійникам, які вже надають підтримку дітям загиблих Захисників. Також відбулась презентація публічного дашборду платформи children.in.ua - ресурсу, що дозволить відслідковувати підтримку та участь бізнесу у житті дітей.

"Я вдячна організаторам форуму та засновникам благодійної платформи "Дітям наших Захисників", що не розділяють дітей Захисників України за різними категоріями", - сказала бабуся та офіційна представниця одного з підопічних авіакомпанії "Українські вертольоти".

Програма форуму включала дві панелі та церемонію нагородження партнерів благодійної платформи соціально-відповідального бізнесу "Дітям наших Захисників", які модерував радник - уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко та координаторка благодійної платформи "Дітям наших Захисників" Леся Червінська.

"Такі події, форуми чимось нагадують мені традиційну для України толоку. Коли в громаді виникало якесь не підйомне для однієї родини питання - збирались гуртом і усією спільнотою вирішували його. Так і тут. Нас об'єднала проблема, перед якою всіх українців поставили росіяни. Вони пішли на нас війною і лишають наших дітей без батьківської опіки. Але всі ми разом можемо показати цим діткам, що вони не лишились одні. Що світ - великий і різний, що світ - не без добрих людей", - заявив виконавчий директор авіакомпанії "Українські вертольоти" Сергій Букорос.

Форум став майданчиком для живого діалогу, де благодійники та опікуни змогли напряму поспілкуватися з представниками влади, поділитися досвідом та об'єднатися заради спільної місії - не залишити жодну дитину сам на сам із втратою.