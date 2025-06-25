Інтерфакс-Україна
Медицина
17:40 25.06.2025

Бізнес, держава і благодійники об'єдналися задля майбутнього дітей загиблих Захисників

3 хв читати
Бізнес, держава і благодійники об'єдналися задля майбутнього дітей загиблих Захисників

У Києві відбувся всеукраїнський форум "Дітям наших Захисників: турбота, що об’єднує" за участі благодійників, представників Міністерства у справах ветеранів, Державної служби у справах дітей, Міжнародної торгової палати України та громадських активістів з усіх куточків України.

Як повідомляється у пресрелізі організатора форуму - авіакомпанії "Українські вертольоти", цей форум організовано з метою забезпечити системну і тривалу підтримку дітей-сиріт, які втратили батьків під час війни.

Форум розпочався вшануванням загиблих хвилиною мовчання, на сцену вийшли діти загиблих, прозвучала пісня "Червона калина" та Гімн України, форум провела телеведуча та співачка Анжеліка Рудницька.

Під час двох тематичних панелей учасники обговорили механізми адресної допомоги, залучення бізнесу до піклування про дітей-сиріт, а також питання взаємодії благодійних платформ із державними структурами. Важливий акцент зроблено на прозорості та емоційній взаємодії між благодійниками, дітьми та опікунами.

"Ветеранська політика - це не тільки закони, і не тільки держава. Політика щодо ветеранів, щодо членів сімей загиблих - це кожен з нас, кожен громадянин, це культура, в першу чергу, якась культура у суспільстві. Що я побачив? Сьогодні ми тут, в одній залі, багато представників держави, багато українських бізнесменів, які взяли і допомагають системно. Це про консолідацію зусиль. Але, що найцікавіше, це не я, як держава звернувся до бізнесу. Це бізнес сам вирішив, проявив ініціативу", - зазначив заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Ткаченко.

Він наголосив, що саме бізнес проявив ініціативу до об'єднання зусиль.

Під час форуму було вручено символічні відзнаки у формі серця понад 80 благодійникам, які вже надають підтримку дітям загиблих Захисників. Також відбулась презентація публічного дашборду платформи children.in.ua - ресурсу, що дозволить відслідковувати підтримку та участь бізнесу у житті дітей.

"Я вдячна організаторам форуму та засновникам благодійної платформи "Дітям наших Захисників", що не розділяють дітей Захисників України за різними категоріями", - сказала бабуся та офіційна представниця одного з підопічних авіакомпанії "Українські вертольоти".

Програма форуму включала дві панелі та церемонію нагородження партнерів благодійної платформи соціально-відповідального бізнесу "Дітям наших Захисників", які модерував радник - уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко та координаторка благодійної платформи "Дітям наших Захисників" Леся Червінська.

"Такі події, форуми чимось нагадують мені традиційну для України толоку. Коли в громаді виникало якесь не підйомне для однієї родини питання - збирались гуртом і усією спільнотою вирішували його. Так і тут. Нас об'єднала проблема, перед якою всіх українців поставили росіяни. Вони пішли на нас війною і лишають наших дітей без батьківської опіки. Але всі ми разом можемо показати цим діткам, що вони не лишились одні. Що світ - великий і різний, що світ - не без добрих людей", - заявив виконавчий директор авіакомпанії "Українські вертольоти" Сергій Букорос.

Форум став майданчиком для живого діалогу, де благодійники та опікуни змогли напряму поспілкуватися з представниками влади, поділитися досвідом та об'єднатися заради спільної місії - не залишити жодну дитину сам на сам із втратою.

 

Теги: #форум #українські_вертольоти #дітям_наших_захисників_турбота_що_обєднує

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:15 25.06.2025
Як український бізнес об'єднується з державою заради дітей наших Захисників

Як український бізнес об'єднується з державою заради дітей наших Захисників

09:17 16.06.2025
Авіакомпанія "Українські вертольоти" заявляє про чергову безпідставну інформатаку на компанію

Авіакомпанія "Українські вертольоти" заявляє про чергову безпідставну інформатаку на компанію

15:35 11.06.2025
З початку повномасштабної війни кількість співробітників та волонтерів УЧХ значно збільшилась - гендиректор організації

З початку повномасштабної війни кількість співробітників та волонтерів УЧХ значно збільшилась - гендиректор організації

14:47 10.06.2025
Форум "Гуманітарна архітектура та розвиток системи цивільного захисту в Україні" пройде у Києві

Форум "Гуманітарна архітектура та розвиток системи цивільного захисту в Україні" пройде у Києві

19:56 30.05.2025
Переговори 2 червня мають привести до безумовного припинення вогню або посилення підтримки України

Переговори 2 червня мають привести до безумовного припинення вогню або посилення підтримки України

11:47 23.05.2025
Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

14:08 22.05.2025
Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

11:44 07.10.2022
Авіакомпанія "Українські вертольоти" надала воїнам Нацгвардії позашляховики, квадроцикли та інше обладнання на 21 млн грн.

Авіакомпанія "Українські вертольоти" надала воїнам Нацгвардії позашляховики, квадроцикли та інше обладнання на 21 млн грн.

13:14 16.08.2021
“Українські вертольоти” разом із МНС зміцнюють імідж України в Туреччині – посол

“Українські вертольоти” разом із МНС зміцнюють імідж України в Туреччині – посол

19:38 11.08.2021
"Українські вертольоти": вночі під Бодрумом були ліквідовані лісові пожежі

"Українські вертольоти": вночі під Бодрумом були ліквідовані лісові пожежі

ВАЖЛИВЕ

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

ОСТАННЄ

Ціни на велику кількість ліків будуть знижені вже до кінця літа - Ляшко

Кличко відвідав поранених після російського обстрілу та розповів про їхнє лікування

Рада дозволила закупівлі ліків за механізмом ДКД за кошти місцевих бюджетів

Запропоновані платежі за маркетинг ліків в роздріб до 3% за рецептурні та 20% за безрецептурні спричинять зростання цін – АПРАД

АВЛУ підтримує пропозиції МОЗ щодо врегулювання маркетингу на фармринку на рівні 20% для безрецептурних препаратів

"Лікарі без кордонів" відмічають збільшення звернень по допомогу через ПТСР

Вміст кишкової палички перевищено у понад 12% проб води на пляжах України – МОЗ

Медики нацпрограми "Неопалимі" розпочали видалення зі шкіри українця рубців у вигляді напису, зробленого йому в полоні

РФ через війну пошкодила чи зруйнувала понад 2300 об’єктів в 769 медказкладах

УЧХ бере участь у Всесвітньому дні донора крові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА