Інтерфакс-Україна
Медицина
14:40 18.06.2025

Запропоновані платежі за маркетинг ліків в роздріб до 3% за рецептурні та 20% за безрецептурні спричинять зростання цін – АПРАД

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Запропоновані платежі за маркетинг ліків в роздріб до 3% за рецептурні та 20% за безрецептурні спричинять зростання цін – АПРАД

Розмір платежів за маркетинг та промоцію лікарських засобів в роздрібній мережі на рівні до 3% за рецептурні та 20% за безрецептурні препарати, запропонований Міністерством охорони здоров'я, може спричинити зростання цін на ліки, вважають в громадській спілці "Асоціація виробників інноваційних ліків" (APRad, АПРаД).

"Ми вбачаємо значні ризики щодо 3% за послуги із забезпеченням наявності лікарських засобів, що відпускаються за рецептом, оскільки наразі такі платежі відсутні, та у світлі значного скорочення маркетингових платежів для аптек ми вважаємо, що такі платежі фактично стануть обов’язковими, що призведе до суттєвого збільшення витрат виробників та імпортерів та вплине на кінцеву вартість лікарських засобів, що відповідно призведе до здороження вартості рецептурних препаратів", - йдеться в тексті звернення АПРаД до МОЗ та Мінекономіки.

В АПРаД також вважають, що "щоквартальний обсяг витрат ліцензіатів на маркетингові послуги до 20% від загального обсягу реалізації лікарських засобів, що відпускаються без рецепту (що в рази більше, ніж є наразі фактично), може призвести до здороження безрецептурних препаратів".

Натомість, АПРаД вважає за доцільне повернутися до редакції проєкту, де передбачений максимальний обсяг витрат на маркетингові послуги в розмірі 12-15% від всього обсягу реалізації лікарських засобів аптекою, без прив’язки до реалізації виробником.

В асоціації зазначають, що "заборона маркетингових договорів, яка триває вже понад три місяці, не призвела до зниження цін, а відсоток обсягу продажів, який припадає на маркетингові договори, не великий".

"Пропонуємо розглянути можливість регулювання маркетингових угод без встановлення обмежень у вигляді відсотків на рівні законодавства, а шляхом запровадження певних правил, які стануть основою для маркетингових угод", - зазначають в асоціації.

Крім того, в АПРаД звертають увагу, що "лишилось відкритим питання трактування промоції як сервісу", а також "потребує роз’яснення які саме витрати маються на увазі під терміном "витрат ліцензіатів"".

Ще одним пунктом, на який звертають увагу в АПРаД є питання щодо розкриття даних маркетингових договорів, яким пропонується встановити обов’язок для суб’єктів господарювання надавати деталізовану інформацію щодо кожного укладеного договору Держлікслужбі з метою оприлюднення цієї інформації на офіційному веб-сайті.

"Зазначена інформація має ознаки комерційної чутливості, а отже, не підлягає розкриттю у відкритому доступ. Подібні вимоги щодо розкриття комерційної інформації не передбачені у країнах ЄС, зокрема у Франції та Польщі. Така інформація може бути віднесена до комерційної таємниці, тому проєкт порядку в цій частині потребує відповідного доопрацювання", - зазначають в асоціації.

Теги: #ліки #апрад #ціни

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