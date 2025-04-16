Розпочаті до внесення в Нацкаталог ліків закупівлі будуть завершуватися за старими правилами

Розпочаті до внесення в Національний каталог цін закупівлі лікарських засобів будуть завершуватися за старими правилами.

"Закупівлі ліків, які почалися ще до внесення їх до Національного каталогу цін, завершуються за старими правилами ціноутворення, які діяли на момент початку закупівель", - пояснює Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті.

МОЗ підкреслює, що після включення препарату до Нацкаталогу, нові партії цього препарату мають продаватися за ціною, яка не перевищує задекларовану у каталозі.

Залишки ліків, які були закуплені до включення у Нацкаталог, можуть реалізовуватися за старими цінами ще протягом чотирьох місяців після першого декларування в каталозі. Якщо ціна не була задекларована, залишки можна реалізувати за старими цінами до 1 листопада 2025 року.

У випадку, якщо ціна у каталозі змінюється, залишки ліків реалізовуються за тими цінами, що були задекларовані в Нацкаталозі до відповідної зміни цієї ціни.

Після виключення ліків із каталогу через завершення строку реєстрації, залишки можуть бути продані за останніми задекларованими у каталозі цінами.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою № 439 від 4 квітня затвердив порядок створення та функціонування Національного каталогу цін на ліки, а також порядок реферування та декларування цін на ліки. МОЗ прогнозує, що формування каталогу розпочнеться вже у квітні з подальшим регулярним його оновленням.

Процес декларування розпочнеться з оприлюднення МОЗ спільно з Державним експертним центром (ДЕЦ) переліку оригінальних (інноваційних) лікарських засобів, а також оголошення про відповідний прийом заяв від операторів фармринку.

Першим етапом стане формування каталогу оригінальних для (інноваційних) препаратів та інших лікарських засобів, що включені до Національного переліку, другим етапом для всіх інших рецептурних препаратів, не включених до Нацпереліку, завершальним - для безрецептурних препаратів, які не увійшли до Нацпереліку.

Створення Національного каталогу цін та запровадження обов’язкового декларування цін на всі лікарські засоби передбачено змінами до закону "Про лікарські засоби", які були прийняті парламентом у лютому цього року. Національний каталог цін міститиме інформацію про максимально допустимі (граничні) оптово-відпускні ціни виробників або імпортерів на лікарські засоби (задекларовану оптову ціну, розраховану граничну роздрібну (аптечну) ціну з оптовими/роздрібними надбавками і податками). Каталог створюється і ведеться МОЗ разом Державним експертним центром МОЗ.