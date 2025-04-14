Фармгрупа "Кусум" оцінює збиток внаслідок руйнування російським дроном аптечного складу в Києві в 1 млрд грн

Фармацевтична група "Кусум" оцінює збиток внаслідок руйнування російським дроном аптечного складу в Києві в 1 млрд грн.

Як повідомляється у пресрелізі фармгрупи, у наслідок прямого влучання російського дрона минулої суботи зруйнувано аптечний склад фармгрупи "Кусум" (аптечний склад ТОВ "Гледфарм ЛТД") у Києві.

Склад, на якому зберігались готові лікарські засоби, діючі фармацевтичні субстанції, допоміжні речовини для виробництва лікарських засобів, а також нове виробниче обладнання, зруйновано повністю.

"Це серйозна фінансова втрата для нашої компанії, однак найголовніше — жоден з наших співробітників не постраждав", - повідомляє "Кусум".

У фармгрупі підкреслили, що "зроблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити постачання препаратів".

"Наш головний пріоритет зараз — забезпечити безперервність лікування для пацієнтів, які щоденно потребують наших лікарських засобів. Група фармацевтичних компаній "Кусум" обов’язково вийде з цієї кризи ще сильнішою, і ми будемо й надалі невтомно працювати задля того, щоб українці мали доступ до якісних та доступних за ціною лікарських препаратів", - підкреслили у "Кусум".

Фармгрупа також "виражає вдячність всім державним структурам та їх керівникам, а також партнерам як в Україні, так і за її межами, за підтримку та запропоновану допомогу у цей складний час, окремо хочемо висловити подяку рятувальникам ДСНС за професіоналізм та мужність".