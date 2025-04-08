НСЗУ розпочала позаплановий моніторинг 6 медзакладів за пакетом меддопомоги при гострому інсульті

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) розпочала позаплановий моніторинг забезпечення пацієнтів медичними виробами при надання медичної допомоги із застосуванням ендоваскулярних втручань в шести медичних закладів, які надають меддопомогу за пакетом лікування при гострому інсульті.

Як повідомляє НСЗУ на своєму сайті, підставою моніторингу стали результати аналізу даних та звітів медзакладів, які зафіксували аномально низькі витрати на лікарські засоби та медичні вироби в цих клініках.

Моніторинг пройде в Полтавській ОКЛ ім. М.В.Скліфосовського, Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні, Волинська ОКЛ, Кіровоградській ОКЛ, Свято-Михайлівській клінічній лікарні Києва та Міській клінічній лікарні № 11 Одесси.

Моніторингові візити пройдуть впродовж квітня 2025 року.

До проведення позапланового моніторингу долучено в статусі зовнішнього експерта керівника інсультного центру Клінічної лікарні "Феофанія" ДУС, члена Експертної ради щодо формування та реалізації програми медичних гарантій при НСЗУ Дмитра Лебединця.

НСЗУ наголошує, що відповідно до рішення РНБО України Нацслужба щомісяця звітуватиме Міністерству охорони здоров'я впродовж 2025 року про проведення моніторингу виконання договорів за ПМГ щодо забезпечення наявності та використання клініками необхідного переліку лікарських засобів.