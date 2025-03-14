Кабмін виділив 207 млн грн гранту від Світового банку на проєкт трансформації медсистеми

Кабінет міністрів України виділив 207 млн грн гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Особливу увагу продовжуємо приділяти охороні здоров’я. Сьогодні виділяємо 207 млн грн гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи в Україні", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

За його словами, ці кошти підуть на інвестиції в підвищення спроможності медичної системи України, інструменти цифровізації та більш ефективне управління.