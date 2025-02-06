Зеленський підписав закон, що передбачає створення Національного трансплантологічного комітету

Президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав закон, що удосконалює надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та передбачає створення Національного трансплантологічного комітету.

Це випливає з картки законопроєкту на сайті парламенту.

Закон уточнює умови автоматичного пошуку пари донор-реципієнт у Єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів та тканин, а також передбачає створення порядку організації трансплантації за принципом "доміно".

Крім того, документ визначає створення Національного трансплантологічного комітету як консультативного органу МОЗ. Комітет матиме повноваження розглядати випадки несприятливих реакцій при трансплантації.