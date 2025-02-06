Інтерфакс-Україна
Медицина
14:02 06.02.2025

Зеленський підписав закон, що передбачає створення Національного трансплантологічного комітету

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Зеленський підписав закон, що передбачає створення Національного трансплантологічного комітету

Президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав закон, що удосконалює надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та передбачає створення Національного трансплантологічного комітету.

Це випливає з картки законопроєкту на сайті парламенту.

Закон уточнює умови автоматичного пошуку пари донор-реципієнт у Єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів та тканин, а також передбачає створення порядку організації трансплантації за принципом "доміно".

Крім того, документ визначає створення Національного трансплантологічного комітету як консультативного органу МОЗ. Комітет матиме повноваження розглядати випадки несприятливих реакцій при трансплантації.

Теги: #трансплантологія #закон #комітет

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