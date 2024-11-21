Медицина

15:07 21.11.2024

Термінової медичної допомоги потребують понад 60 кримських політв'язнів - Джелял

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Термінової медичної допомоги потребують понад 60 кримських політв'язнів - Джелял

Термінової медичної допомоги потребують уже понад 60 кримських політв'язнів, двоє з них померли в російських в'язницях через відсутність допомоги, заявив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Наріман Джелял.

"За підрахунками наших правозахисників, 60 наших кримських політв'язнів потребують термінової медичної допомоги, хоча медичні проблеми є у кожного. У в'язниці саме через нестачу медичної допомоги померли двоє кримських політв'язнів: Джеміль Гафаров і Костянтин Ширінг", - сказав він під час виступу на Другій міжнародній конференції "Crimea Global. Розуміння України через Південь" у Києві в четвер.

Джелял вказав, що в окупованому Криму 218 осіб - офіційно визнані правозахисниками кримськими політв'язнями, серед яких 132 - кримські татари. "І це лише офіційні дані", - додав він.

"Репресивна політика, не зупиняючись ні на хвилину всі роки окупації, з початком повномасштабної збройної агресії РФ проти України 2022 року набула надзвичайного розмаху. Сьогодні жоден громадянин України в Криму не може почуватися в безпеці і бути впевненим, що в разі потреби він зможе захистити свої права і своє життя", - наголосив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Також він наголосив, що вільна журналістка в Криму знищена, журналісти зазнають репресій.

"За ґратами перебувають 18 незаконно ув’язнених кримських журналістів", - вказав Джелял.

Теги: #кримські_татари #політвязні

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