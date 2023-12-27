Інвестиції

16:58 27.12.2023

Україна наростить інвестиції у виробництво порохів - Зеленський

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Україна наростить інвестиції у виробництво порохів - Зеленський

Україна у 2023 році втричі збільшила обсяг виробництва зброї та військової техніки, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в середу на зустрічі з представниками оборонної промисловості.

"Тільки за цей рік, завдяки вам і всім тим, хто працює в нашому оборонному секторі, вдалося випустити вже втричі більше зброї і техніки, ніж торік", - сказав він.

За словами президента, "є дуже значне зростання з виробництва боєприпасів, зокрема для артилерії. Україна на системному рівні розгортає виробництво таких надзвичайно потрібних речей як боєприпаси для наших вітчизняних дронів. Важливі результати у виробництві наших ракет. Кількість і якісні показники щодо ракет уже відчутно більші та будуть іще більшими".

Зеленський зазначив, що "в нашому оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. Уже 45 компаній ОПК - це не державні компанії. І ми маємо нарощувати використання цієї сили, однієї з головних сил людської натури - сили підприємництва".

За його словами, "ми спрощуємо всі процедури від імпорту комплектувальних до процедури допуску до експлуатації. Уряд працює над забезпеченням фінансування довгострокових контрактів".

"Окрема увага - виробництву вибухових речовин і порохів. Це питання спеціальної хімії. Воно справді вкрай складне. І не тільки для нас, а й для більшості світу. Скрізь це на сьогодні дефіцит. Інвестиції в цій сфері особливо потрібні, і ми нарощуватимемо їх", - сказав він.

Президент зазначив, що Україна домовилася з частиною провідних держав і, відповідно, компаній світу, про спільне виробництво. "Нині у нашому оборонному комплексі задіяні 300 тисяч працівників і працівниць. Я вдячний їм усім", - сказав Зеленський.

Теги: #інвестиції #виробництво #порох

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