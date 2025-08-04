"Метінвест" у I півріччі незначно знизив сплату податків і в 3 рази наростив військовий збір

Гірничо-металургійна група "Метінвест" в січні-червні поточного року з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 9,3 млрд грн, тоді як у аналогічному періоді минулого року - 9,9 млрд грн.

Згідно з пресрелізом компанії у понеділок, у трійці найбільших за обсягом відрахувань - плата за користування надрами, що становить 2,5 млрд грн, єдиний соціальний внесок у розмірі 1,7 млрд грн і 1,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, українські підприємства "Метінвесту" в січні-червні 2025 року перерахували 670 млн грн податку на прибуток та 328 млн грн екологічного податку. Військовий збір за І півріччя цього року зріс більш ніж утричі проти аналогічного періоду 2024 року — до 472 млн грн, а плата за землю — на 5%, до 659 млн грн.

"У час війни сплата податків - наш прямий внесок у захист і відновлення країни. Адже фінансова відповідальність бізнесу - джерело сили для армії, медицини, освіти та мільйонів українських родин. Ми навчилися рухатися вперед навіть у найтяжчі часи - працювати попри загрози, підтримувати економіку, допомагати фронту. Тримаємо темп, бо знаємо: наша стійкість - це частина спільної перемоги", - зазначив генеральний директор групи Юрій Риженков.

Як повідомлялось, у 2024 році "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".