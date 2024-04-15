Україні потрібні альтернативні джерела енергії - Зеленська

Україна потребує альтернативних джерел енергії замість тих, що руйнує Росія своїми ракетами, заявила перша леді Олена Зеленська під час свого виступу у 2-му Українському інвестиційному форумі в Данії.

"Більшість ударів (РФ - ІФ-У) припадає по об'єктах генерації електроенергії. 11 квітня Росія запустила сумарно 82 ракети та ударні дрони. Знищено Трипільську ТЕС, яка була ключовим постачальником електроенергії, зокрема для Київської області. Це тільки один об'єкт. У всій країні пошкоджені 80% енергетичних потужностей. Очевидно, що мета Росії - зруйнувати якомога більше. Вони добре розуміють, що для сучасної країни залишитися без електрики це означає зупинення всіх сфер діяльності. Це гуманітарна катастрофа і воєнний злочин, який, найімовірніше, у майбутньому розглядатимуть у міжнародному трибуналі. Але поки що нам потрібно до цього дожити", - заявила Зеленська.

З огляду на це перша леді звернулася до Данії та її досвіду, як до провідної країни у сфері зеленої енергетики: "Нам потрібні альтернативні джерела енергії замість тих, що руйнує Росія своїми ракетами".

"Україна буде рада розглянути будь-які проєкти. Це справді не тільки про оборону і відновлення. Це про життя наших громадян, про їхні можливості та умови цього життя. А ми відстоюємо, нагадаю, саме це", - зазначила вона, водночас подякувавши Данії за вже зроблені внески до Фонду енергетичної підтримки України.

Зеленська, крім того, запросила до співпраці представників данського бізнесу.

"Рішення не вести бізнес у країні-агресорі, попри фінансові витрати - це гідний крок. Це гідний приклад того, що загальнолюдські цінності все ще важливіші за доходи. Усіх вас запрошуємо до України. Відкриття бізнесу в Україні зараз - це вчинок. Це робочі місця. Це шанс на повернення додому наших вимушених переселенців. Це відчуття перспективи для кожної окремої людини, її родини, цілих міст і регіонів. Так ви підтримуєте стійкість усієї країни", - сказала вона.

Перша леді також подякувала Данії та її народу за колосальну підтримку України і, зокрема, за патронат над Миколаївською областю.

"Ви прийняли дуже складний виклик, тому що туди щодня без перерви прилітають російські ракети. Миколаївці дуже вдячні за те, що Данія взялася відновлювати постраждалий регіон уже зараз, навіть не очкуючи завершення війни. Ви просто не уявляєте, скільки сподівань це дає жителям регіону", - наголосила Зеленська.

За її словами, Данія в Миколаївській області опікується очищенням води, передає комунальне та медичне обладнання, ремонтує будівлі, завозить техніку від міських автобусів до екскаваторів і допомагає з розмінуванням територій.

Як повідомила пресслужба президента України, на відкритті форуму також виступили глава МЗС Данії Ларс Расмуссен, міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, заступник генерального директора Конфедерації данської промисловості Томас Буструп. Участь у заході підтвердили понад 100 данських компаній.