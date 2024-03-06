ВЕС повністю вийшли на вільний ринок в обхід "ГарПок" - голова УВЕА

Вітрові електростанції (ВЕС), за винятком одного учасника, з жовтня 2023 року повністю вийшли на продаж електроенергії на вільному ринку, відмовившись від посередницьких послуг держпідприємства "Гарантований покупець" ("ГарПок").

Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков під час "Energy Security Talks. Чергова "військова" зима позаду. Стан енергосистеми", організованому DIXI Group у середу.

"Вітроенергетика, починаючи з жовтня минулого року повністю, окрім однієї вітроелектростанції, де є китайські інвестори, вийшла на вільний ринок і сьогодні працює без "Гарантованого покупця", - зазначив він.

За словами Конеченкова, основною причиною відмови ВЕС від послуг "ГарПоку" стала хронічна заборгованість держпідприємства з виплати компенсацій ВДЕ-генерації за "зеленим" тарифом.

"І до речі, на вільному ринку працювати вітроенергетиці зараз комфортніше, ніж очікувати, коли їй повертатимуть "зелений" тариф", - заявив глава УВЕА.

За даними асоціації, Україна має 36 ВЕС загальною встановленою потужністю 1,9 ГВт.

З початку повномасштабної війни з Росією вітроенергетика наростила генерувальну потужність на 238 МВт. Зокрема, у 2023 р. було встановлено 146 нових потужностей ВЕС і 45 - сонячних електростанцій (СЕС).

Як пояснив Конеченков, цифра 45 МВт є офіційними даними Національної комісії, що здійснює держуправління у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), а вищі цифри приросту потужності СЕС за минулий рік, якими оперують інші українські джерела, містять у собі домашні електростанції.