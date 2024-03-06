Green Deal

17:13 06.03.2024

ВЕС повністю вийшли на вільний ринок в обхід "ГарПок" - голова УВЕА

2 хв читати
ВЕС повністю вийшли на вільний ринок в обхід "ГарПок" - голова УВЕА

Вітрові електростанції (ВЕС), за винятком одного учасника, з жовтня 2023 року повністю вийшли на продаж електроенергії на вільному ринку, відмовившись від посередницьких послуг держпідприємства "Гарантований покупець" ("ГарПок").

Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков під час "Energy Security Talks. Чергова "військова" зима позаду. Стан енергосистеми", організованому DIXI Group у середу.

"Вітроенергетика, починаючи з жовтня минулого року повністю, окрім однієї вітроелектростанції, де є китайські інвестори, вийшла на вільний ринок і сьогодні працює без "Гарантованого покупця", - зазначив він.

За словами Конеченкова, основною причиною відмови ВЕС від послуг "ГарПоку" стала хронічна заборгованість держпідприємства з виплати компенсацій ВДЕ-генерації за "зеленим" тарифом.

"І до речі, на вільному ринку працювати вітроенергетиці зараз комфортніше, ніж очікувати, коли їй повертатимуть "зелений" тариф", - заявив глава УВЕА.

За даними асоціації, Україна має 36 ВЕС загальною встановленою потужністю 1,9 ГВт.

З початку повномасштабної війни з Росією вітроенергетика наростила генерувальну потужність на 238 МВт. Зокрема, у 2023 р. було встановлено 146 нових потужностей ВЕС і 45 - сонячних електростанцій (СЕС).

Як пояснив Конеченков, цифра 45 МВт є офіційними даними Національної комісії, що здійснює держуправління у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), а вищі цифри приросту потужності СЕС за минулий рік, якими оперують інші українські джерела, містять у собі домашні електростанції.

Теги: #енергетика #вес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:20 06.03.2024
Експорт української е/е можна значно збільшити лише за допомогою спорудження нових міждержавних ЛЕП - головний диспетчер "Укренерго"

Експорт української е/е можна значно збільшити лише за допомогою спорудження нових міждержавних ЛЕП - головний диспетчер "Укренерго"

16:28 04.03.2024
ДТЕК у лютому відновив електропостачання 426 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській областях і Києві

ДТЕК у лютому відновив електропостачання 426 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській областях і Києві

11:44 02.03.2024
Україна надала аварійну допомогу Польщі обсягом понад 1500 МВт-год, дефіциту в енергосистемі немає - Міненерго

Україна надала аварійну допомогу Польщі обсягом понад 1500 МВт-год, дефіциту в енергосистемі немає - Міненерго

15:01 01.03.2024
Шмигаль: Друга зима в умовах повномасштабного вторгнення минула без блекаутів і без застосування графіків відключень

Шмигаль: Друга зима в умовах повномасштабного вторгнення минула без блекаутів і без застосування графіків відключень

14:58 01.03.2024
Міненерго розраховує на розблокування експорту біометану, щодо природного газу все залежатиме від ситуації з нацбезпекою - заступник міністра

Міненерго розраховує на розблокування експорту біометану, щодо природного газу все залежатиме від ситуації з нацбезпекою - заступник міністра

12:23 28.02.2024
В Україні в середу без світла переважно через бойові дії залишилися 372 населених пункти - "Укренерго" і Міненерго

В Україні в середу без світла переважно через бойові дії залишилися 372 населених пункти - "Укренерго" і Міненерго

17:29 27.02.2024
OKKO інвестує 20-22 млн євро в energy storage потужністю 20 МВт

OKKO інвестує 20-22 млн євро в energy storage потужністю 20 МВт

15:39 27.02.2024
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 38,5 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 38,5 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

15:35 27.02.2024
Кабмін ухвалив постанову про впровадження гарантій походження е/е з ВДЕ - Міненерго

Кабмін ухвалив постанову про впровадження гарантій походження е/е з ВДЕ - Міненерго

14:30 27.02.2024
В Україні у вівторок без світла залишився 371 населений пункт, переважно через бойові дії - "Укренерго" і Міненерго

В Україні у вівторок без світла залишився 371 населений пункт, переважно через бойові дії - "Укренерго" і Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ОП презентували проєкт міжнародного Екологічного договору для України

"ГарПок" закликав учасників його балансувальної групи до кінця четверга надати документи для збереження викупу "зеленої" е/е

Голова "Укренерго" підтвердив наміри до кінця року погасити борг перед власниками домашніх СЕС обсягом близько 2 млрд грн

Бербок повідомила про намір німецької сторони побудувати в Чорнобильській зоні відчуження вітряну електростанцію

Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

ОСТАННЄ

Механізм CBAM на жорсткі викиди вуглецю в ЄС може зруйнувати низку меткомпаній України через її неготовність в умовах війни - експерти

Країни ЄС домовилися і далі добровільно скорочувати попит на газ

Як Україні започаткувати сталий розвиток транспортної системи – думка експертів

VITAGRO просить прискорити ухвалення Радою законопроєкту щодо митного оформлення експорту біометану

Перші дві ВЕС "Нафтогазу" буде побудовано в Одеській і Миколаївській областях - голова групи

Міндовкілля створить методику розрахунку викидів парникових газів від воєнних дій

"Нафтогаз" залучив японські Sumitomo Corporation і Komaihaltec до модернізації ТЕЦ і розвитку "зелених" проєктів

Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років - дослідження

Глава ЄК висловлюється за тіснішу співпрацю з Україною, Молдовою, Грузією у сфері відновлюваної енергії

В ОП презентували проєкт міжнародного Екологічного договору для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА