Міненерго розраховує на розблокування експорту біометану, щодо природного газу все залежатиме від ситуації з нацбезпекою - заступник міністра

У Міністерстві енергетики розраховують на ухвалення Верховною Радою найближчим часом законопроєкту №9456, що вирішує питання розблокування експорту біометану.

Як повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, зняття заборони на експорт природного газу, запровадженої з початком повномасштабного вторгнення, залежатиме від впливу такого рішення на національну безпеку України.

"Ми зі свого боку активно працюємо, щоб біометан вийшов із-під заборони. А щодо природного газу, то будемо і з партнерами обговорювати, і всередині оцінювати ситуацію, дивитися, які є ризики", - сказала Грінчук журналістам у кулуарах форуму "Підсумки опалювального сезону 2023/2024: економіка під обстрілом" від Центру економічного відновлення, який відбувся в Києві у п'ятницю.

Вона наголосила, що "насамперед - це безпекова ситуація. Необхідно оцінити економічні вигоди та ризики нацбезпеки й ухвалити зважене рішення".

Як повідомлялося, законопроєкт №9456 про митне оформлення біометану, що відкриває шлях до його експорту, було прийнято в першому читанні 7 лютого цього року. Виробники біометану закликають Верховну Раду вже в березні ухвалити закон в цілому, щоб дати можливість експортувати ресурс, залучати валютну виручку та інвестиції в нові потужності.

За даними голови Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетухи, вже зараз є п'ять заводів, фактично готових експортувати біометан за умови вирішення головного питання - врегулювання експорту. Їхня потужність становить близько 80 млн куб. м. на рік, але потенціал України оцінюється у 20 млрд куб. м на рік, і він буде затребуваний у Європі, вважають його виробники.