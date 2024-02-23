Міндовкілля створить методику розрахунку викидів парникових газів від воєнних дій

В Україні розпочато роботу зі створення методики розрахунку викидів парникових газів, спричинених воєнними діями, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

"Сьогодні Україна перша у світі розробляє методику розрахунку викидів парникових газів від воєнних дій, щоб притягнути агресора до відповідальності. Розраховую, що в майбутньому цей документ буде визнано на міжнародному рівні", - зазначив його глава Руслан Стрілець, слова якого наведено в релізі в п'ятницю.

Міндовкілля уточнило, що над документом воно працюватиме спільно з представниками Офісу генерального прокурора, Держекоінспекції, БУ "Національний центр обліку викидів парникових газів" і керівником міжнародного проєкту "Ініціатива з обліку викидів парникових газів внаслідок війни" нідерландським експертом Леонардом де Клерком.

"Найближчим часом буде створена робоча група, яка напрацює методику розрахунку викидів парникових газів, спричинених воєнними діями. У планах - представити проєкт цієї методики на полях Конференції ООН зі зміни клімату в червні 2024 р. у Бонні (Німеччина), щоб привернути увагу світової спільноти до актуальних проблем і наслідків війни для клімату та навколишнього середовища", - ідеться в релізі.

У міністерстві звернули увагу, що внаслідок збройної агресії РФ проти України на сьогодні додаткові викиди парникових газів у світі становлять понад 150 млн тонн CO2, а ще рік тому вони становили 97 млн тонн СО2. Цю шкоду довкіллю оцінюють у більш ніж $11 млрд.