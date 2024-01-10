Green Deal

17:19 10.01.2024

"Черкасиобленерго" має намір реалізувати пілотний проєкт використання ВДЕ-генерації для виробництва теплової енергії

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"Черкасиобленерго" має намір реалізувати пілотний проєкт використання ВДЕ-генерації для виробництва теплової енергії

ПАТ "Черкасиобленерго" після завершення війни має намір реалізувати пілотний проєкт використання електроенергії, виробленої на установках з відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ-генерація), для електричного нагріву в системах теплопостачання.

Як повідомляють у пресрелізі компанії, наразі розробляють технічну документацію, а сам проєкт буде реалізовано після завершення війни.

"Інновації - це важливо, проте на сьогоднішній день головними завданнями державних операторів систем розподілу є підтримання мереж і устаткування в належному для надійного електропостачання споживачів стані та допомога ЗСУ. Масштабні інвестиційні програми впроваджуватимемо в післявоєнному відновленні країни", - заявив процитований у пресрелізі голова правління "Черкасиобленерго" Олег Самчук.

Як поінформували в компанії, науковці Інституту загальної енергетики НАН України та навчально-наукового інституту (ННІ) енергетики, автоматики та енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) завершили перший етап науково-дослідної роботи "Підвищення ефективності та безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи шляхом електрифікації теплозабезпечення в Україні".

Мета роботи - створення моделі розподілу електроенергії з ВДЕ, яка надасть змогу знизити витрати на підтримання частоти та балансування ринку.

За даними науковців, упродовж 2020-2021 років щорічні збитки енергосистеми України від підтримання частоти та маневрування основними генерувальними потужностями для резервування енергії з ВДЕ разом із системними втратами енергосистеми становили $10,27 млрд.

У "Черкасиобленерго" зазначили, що науковці пропонують спрямовувати електроенергію, вироблену на СЕС, ВЕС та біопаливі безпосередньо для електричного нагріву в системах теплопостачання, оскільки електричні котли не потребують нормованих показників якості електроенергії.

"У результаті буде суттєво зменшено обсяги закупівлі електроенергії для підтримання частоти в об'єднаній енергосистемі України", - наголосив процитований у пресрелізі директор Інституту загальної енергетики НАН України Віталій Бабак.

Розроблений вченими інноваційний підхід буде використано у початковому процесі та науково-дослідному проєкті "Формування технологічних структур децентралізованих енергосистем у повоєнному відновленні інфраструктури територіальних громад у контексті протидії зміні клімату". Це дослідження в обсязі 3,87 млн грн фінансується Національним фондом досліджень України.

За словами директора ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження НУБіП Віктора Каплуна, метою дослідження є формування технологічних структур для забезпечення окремих об'єднаних територіальних громад первинними та похідними енергоресурсами, що є доступними на власних територіях, а також електричною та тепловою енергією, отриманою за рахунок використання об'єктів відновлюваної енергетики, та створення місцевих об'єктів комбінованого енерговиробництва.

Теги: #енергетика #черкасиобленерго

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