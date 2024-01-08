Вітротурбіна на півдні України Elementum Energy зруйнована внаслідок атаки безпілотника - компанія

Elementum Energy, міжнародний інвестор зі Сполученого Королівства в секторі відновлюваної енергетики України, повідомив про пошкодження вітрової турбіни, розташованої в його вітропарку на півдні, унаслідок нещодавньої атаки безпілотника.

"На щастя, постраждалих серед персоналу немає. За цим фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Після атаки було ініційовано часткове зупинення вітропарку", - ідеться в пресрелізі компанії, наданому "Енергореформі" Українською вітроенергетичною асоціацією (УВЕА), членом якої є компанія.

Зазначається, що спеціальна команда Elementum Energy нині працює над відпуском електроенергії споживачам.

"Вітровий парк, що працював під час повномасштабного вторгнення, був життєво важливим джерелом енергії для народу України. Наша команда працюватиме разом із відповідальними органами влади, щоб зберегти функціонування наших вітряків", - зазначила керуюча директорка Elementum Energy Ольга Рибачук, слова якої наведено в релізі.

У ньому, серед іншого, зазначається, що Elementum Energy Limited, компанія зі штаб-квартирою в Лондоні, заснована 2019 року, консолідувала в Україні потужне портфоліо, що охоплює сонячні та вітрові електростанції загальною встановленою потужністю 636 МВт.

Сьогодні в телеграм-каналах було поширено відео з вітровою турбіною, що впала в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Канали зазначали, що вітряк зруйнований сильними поривами вітру.

Як повідомлялося, у середині грудня голова УВЕА Андрій Конеченков повідомив, що відомо про 10 пошкоджених війною вітротурбін.

"Були обстріли, знаємо про 10 пошкоджених турбін, причому шість - на окупованій території, чотири - у Миколаївській області. Ми все ж таки очікуємо, що після звільнення наших земель турбіни буде перезапущено", - зазначив Конеченков.