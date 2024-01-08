Green Deal

20:00 08.01.2024

Вітротурбіна на півдні України Elementum Energy зруйнована внаслідок атаки безпілотника - компанія

2 хв читати
Вітротурбіна на півдні України Elementum Energy зруйнована внаслідок атаки безпілотника - компанія

Elementum Energy, міжнародний інвестор зі Сполученого Королівства в секторі відновлюваної енергетики України, повідомив про пошкодження вітрової турбіни, розташованої в його вітропарку на півдні, унаслідок нещодавньої атаки безпілотника.

"На щастя, постраждалих серед персоналу немає. За цим фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Після атаки було ініційовано часткове зупинення вітропарку", - ідеться в пресрелізі компанії, наданому "Енергореформі" Українською вітроенергетичною асоціацією (УВЕА), членом якої є компанія.

Зазначається, що спеціальна команда Elementum Energy нині працює над відпуском електроенергії споживачам.

"Вітровий парк, що працював під час повномасштабного вторгнення, був життєво важливим джерелом енергії для народу України. Наша команда працюватиме разом із відповідальними органами влади, щоб зберегти функціонування наших вітряків", - зазначила керуюча директорка Elementum Energy Ольга Рибачук, слова якої наведено в релізі.

У ньому, серед іншого, зазначається, що Elementum Energy Limited, компанія зі штаб-квартирою в Лондоні, заснована 2019 року, консолідувала в Україні потужне портфоліо, що охоплює сонячні та вітрові електростанції загальною встановленою потужністю 636 МВт.

Сьогодні в телеграм-каналах було поширено відео з вітровою турбіною, що впала в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Канали зазначали, що вітряк зруйнований сильними поривами вітру.

Як повідомлялося, у середині грудня голова УВЕА Андрій Конеченков повідомив, що відомо про 10 пошкоджених війною вітротурбін.

"Були обстріли, знаємо про 10 пошкоджених турбін, причому шість - на окупованій території, чотири - у Миколаївській області. Ми все ж таки очікуємо, що після звільнення наших земель турбіни буде перезапущено", - зазначив Конеченков.

Теги: #енергетика #електроенергія #вде

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 08.01.2024
Енергосистема продемонструвала певний запас міцності для роботи в умовах значного зниження температури

Енергосистема продемонструвала певний запас міцності для роботи в умовах значного зниження температури

18:30 08.01.2024
Енергетики відновили електропостачання 18 тис. споживачів у п'яти областях, залишаються знеструмленими через негоду 157 тис. - Міненерго

Енергетики відновили електропостачання 18 тис. споживачів у п'яти областях, залишаються знеструмленими через негоду 157 тис. - Міненерго

17:50 08.01.2024
ДТЕК за перший тиждень року відновив електропостачання 554 тис. абонентів

ДТЕК за перший тиждень року відновив електропостачання 554 тис. абонентів

17:31 08.01.2024
Споживання е/е стрімко зростає і загрожує технологічними порушеннями в енергосистемі - Укренерго

Споживання е/е стрімко зростає і загрожує технологічними порушеннями в енергосистемі - Укренерго

17:11 08.01.2024
Через негоду в Запорізькій області знеструмлено 54 населених пункти, без електропостачання - близько 16 тисяч абонентів

Через негоду в Запорізькій області знеструмлено 54 населених пункти, без електропостачання - близько 16 тисяч абонентів

15:07 08.01.2024
Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

14:52 08.01.2024
ДТЕК відновив електропостачання 22,5 тис. абонентів Одеської області після негоди

ДТЕК відновив електропостачання 22,5 тис. абонентів Одеської області після негоди

18:38 05.01.2024
"Київтеплоенерго" перевело роботу оперативних бригад у посилений режим через похолодання

"Київтеплоенерго" перевело роботу оперативних бригад у посилений режим через похолодання

14:29 05.01.2024
ТЕС "ДТЕК Енерго" у 2023 р. відпустили 15,2 млрд кВт-год електроенергії

ТЕС "ДТЕК Енерго" у 2023 р. відпустили 15,2 млрд кВт-год електроенергії

15:22 04.01.2024
"Київтеплоенерго" нагороджено Почесною грамотою Кабміну

"Київтеплоенерго" нагороджено Почесною грамотою Кабміну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова "Укренерго" підтвердив наміри до кінця року погасити борг перед власниками домашніх СЕС обсягом близько 2 млрд грн

Бербок повідомила про намір німецької сторони побудувати в Чорнобильській зоні відчуження вітряну електростанцію

Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

РФ зруйнувала 35 нафтобаз в Україні та завдала 3,3 млрд грн збитків довкіллю - Мінприроди

Екологічні збитки від військової агресії РФ становлять майже 2 трлн грн

ОСТАННЄ

"Укрнафта" у співпраці з міськрадою встановила на лікарні Борислава Львівської області СЕС 30 кВт вартістю майже 2 млн грн

Учасники робочої групи із "зеленої" металургії в рамках підготовки Плану для Ukraine Facility запропонували 46 проєктів на $7,4 млрд

"Нафтогаз" розпочав розробку стратегії декарбонізації

Від початку повномасштабної війни в Україні запущено в роботу три ВЕС - голова профільної асоціації

Scatec вивела свою найбільшу СЕС в Україні у вільний ринок і задоволена результатом - country manager

Сунак закликав владу "великих країн-забруднювачів" прискорити скорочення парникових викидів

Україна на Конференції ООН зі зміни клімату представить наслідки підриву Каховської ГЕС і плани зеленого відновлення

"Укргідроенерго" переглянуло плани з розвитку "зеленого водню", опрацьовує потужніші проєкти - голова компанії

Nissan вкладе 3 млрд фунтів у випуск електромобілів і акумуляторів у Британії

Голова "Укренерго" підтвердив наміри до кінця року погасити борг перед власниками домашніх СЕС обсягом близько 2 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА