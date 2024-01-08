"Укрнафта" у співпраці з міськрадою встановила на лікарні Борислава Львівської області СЕС 30 кВт вартістю майже 2 млн грн

ПАТ "Укрнафта" і місцева влада Борислава Львівської області встановили сонячну електростанцію 30 кВт на даху міської лікарні вартістю майже 2 млн грн, повідомив комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП.

Як зазначається в його повідомленні в телеграм-каналі в понеділок, "Укрнафта" виділила 1 млн грн для встановлення сонячних панелей на даху лікарні, решту коштів - приблизно 835 тис. грн - було дофінансовано з міського бюджету на встановлення акумуляторних батарей ємністю 40 кВт-год.

Комітет зазначив, що ідею встановлення СЕС на даху бориславської лікарні в рамках соціальної підтримки регіону, де "Укрнафта" провадить свою діяльність, запропонував його голова Андрій Герус під час виїзного засідання щодо стану та перспектив нафтовидобутку в Україні. За словами Геруса, наведеними в повідомленні, для міста це дуже корисний і фінансово вигідний проєкт.

Комітет уточнив, що СЕС було введено в експлуатацію в січні цього року. У відео під повідомленням комітету зазначається, що окупність проєкту становить близько року.

Бориславська міська рада на своїй фейсбук-сторінці зазначила, що СЕС, відкриття якої відбулося 7 січня, вироблятиме орієнтовно 25 тис. кВт-год на рік, що дасть змогу економити до 35% електроенергії, необхідної для функціонування будівлі.

Перед встановленням панелей коштом міського бюджету євро-руберойдом перекрили дах площею понад 750 кв. м і відремонтували парапети.

Згідно зі звітом у Prozorro про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, роботи зі встановлення дахової гібридної СЕС із баластною системою кріплення на будівлі центральної міської лікарні Борислава було виконано фізичною особою-підприємцем протягом грудня 2023 року. Ціна договору - 1 490 429 грн, з яких 835 446 грн - кошти місцевого бюджету, 654 983 грн - безповоротна фінансова благодійна допомога.