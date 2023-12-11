Green Deal

17:16 11.12.2023

Від початку повномасштабної війни в Україні запущено в роботу три ВЕС - голова профільної асоціації

2 хв читати
Від початку повномасштабної війни в Україні запущено в роботу три ВЕС - голова профільної асоціації

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні було побудовано три вітроелектростанції, загальна потужність яких становить понад 200 МВт, повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

"Протягом війни три ВЕС побудовано - це Тилігульська ВЕС ДТЕК (114 МВт, Миколаївська область - ЕР), друга черга Дністровської ВЕС 60 МВт на Одещині Elementum Energy і третя станція - на Львівщині компанії "Еко-Оптіма". П'ять її турбін уже працюють і ще п'ять цього тижня буде підключено, тобто введено 54,6 МВт потужності. Турбіни фірми Nordex завезені вже протягом війни", - сказав Конеченков під час форуму "Правові та технічні виклики для розкриття вітроенергетичного потенціалу України", організованого в Києві в понеділок Міністерством енергетики та Данським енергетичним агентством.

При цьому він зазначив, що загальна встановлена потужність ВЕС на всій території України становить 1,86 ГВт, із них 71% або 1,317 ГВт окуповані. За даними голови УВЕА, найбільше потужності, що перебуває в окупації, належить компанії ДТЕК - 498 МВт.

Він також уточнив актуальну наразі кількість пошкоджених вітротурбін, зазначивши, що їх уже 10 (до кінця минулого року п'ять були повністю зруйновані й дві пошкоджені частково - ЕР).

"Були обстріли, знаємо про 10 пошкоджених турбін, причому шість - на окупованій території, чотири - у Миколаївській області. Ми все ж таки очікуємо, що після звільнення наших земель турбіни буде перезапущено", - зазначив Конеченков.

Теги: #енергетика #вес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 11.12.2023
Українські фармкомпанії на основі минулорічного досвіду підготувалися до роботи в умовах блекаутів

Українські фармкомпанії на основі минулорічного досвіду підготувалися до роботи в умовах блекаутів

16:34 11.12.2023
"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 73 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 73 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

16:00 11.12.2023
Scatec вивела свою найбільшу СЕС в Україні у вільний ринок і задоволена результатом - country manager

Scatec вивела свою найбільшу СЕС в Україні у вільний ринок і задоволена результатом - country manager

19:02 10.12.2023
На півночі Донецької області почали відновлювати енергопостачання

На півночі Донецької області почали відновлювати енергопостачання

16:31 10.12.2023
Північ Донецької області тимчасово знеструмлено через спрацювання захисту на Слов'янській ТЕС

Північ Донецької області тимчасово знеструмлено через спрацювання захисту на Слов'янській ТЕС

19:30 09.12.2023
НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 528,57 грн/МВт-год

НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 528,57 грн/МВт-год

23:50 08.12.2023
ДТЕК повернув у роботу після планових ремонтів два енергоблоки ТЕС загальною потужністю близько 300 МВт

ДТЕК повернув у роботу після планових ремонтів два енергоблоки ТЕС загальною потужністю близько 300 МВт

13:03 08.12.2023
Російські агресори втретє за добу атакували прифронтову ТЕС "ДТЕК"

Російські агресори втретє за добу атакували прифронтову ТЕС "ДТЕК"

11:52 08.12.2023
Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

11:09 08.12.2023
В Україні з різних причин знеструмлені майже 500 населених пунктів - Міненерго

В Україні з різних причин знеструмлені майже 500 населених пунктів - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова "Укренерго" підтвердив наміри до кінця року погасити борг перед власниками домашніх СЕС обсягом близько 2 млрд грн

Бербок повідомила про намір німецької сторони побудувати в Чорнобильській зоні відчуження вітряну електростанцію

Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

РФ зруйнувала 35 нафтобаз в Україні та завдала 3,3 млрд грн збитків довкіллю - Мінприроди

Екологічні збитки від військової агресії РФ становлять майже 2 трлн грн

ОСТАННЄ

Сунак закликав владу "великих країн-забруднювачів" прискорити скорочення парникових викидів

Україна на Конференції ООН зі зміни клімату представить наслідки підриву Каховської ГЕС і плани зеленого відновлення

"Укргідроенерго" переглянуло плани з розвитку "зеленого водню", опрацьовує потужніші проєкти - голова компанії

Nissan вкладе 3 млрд фунтів у випуск електромобілів і акумуляторів у Британії

Голова "Укренерго" підтвердив наміри до кінця року погасити борг перед власниками домашніх СЕС обсягом близько 2 млрд грн

У "Вуглецево нейтральному еко-агро-хабі "Поділля-Містечко" побудують три переробні заводи

Рада директорів "Астарти" затвердила стратегію декарбонізації до 2030р.

Виробники електромобілів у світі збільшують знижки на тлі падіння попиту - ЗМІ

Держенергоефективності відкрило другий регіональний офіс декарбонізації в Кіровоградській області

"Укренерго" назвало причини невиплат компенсацій за "зеленим" тарифом домашнім СЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА