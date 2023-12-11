Scatec вивела свою найбільшу СЕС в Україні у вільний ринок і задоволена результатом - country manager

Норвезька компанія Scatec, що має в Україні 336 МВт сонячної генерації, тимчасово вивела найбільшу зі своїх станцій у роботу на вільному ринку, повідомила country manager Scatec в Україні Аліна Свідерська.

"Ми це зробили на початку літа, коли регуляторно можна було призупиняти дію "зеленого" тарифу, і вже маємо досить позитивний результат, тим більше на тлі великих боргів перед ВДЕ-генерацією з боку "Гарантованого покупця", - сказала вона журналістам у Києві.

За її словами, рішення про призупинення "зеленого" тарифу і тимчасовий вихід із балансувальної групи "ГарПоку" ухвалено наразі щодо однієї станції, яка не обтяжена кредитами та в якої найнижчий "зелений" тариф.

З іншими ситуація дещо складніша, оскільки вони закредитовані під вищий "зелений" тариф, прив'язаний до євро, і кредитори поки що обережно ставляться до відмови від гарантованого державою викупу "зеленої" електроенергії.

Назви та місце розташування станцій не називаються з міркувань безпеки.

Як повідомлялося, у норвезької Scatec в Україні п'ять СЕС у Миколаївській, Київській та Черкаській областях.

Рівень розрахунків "ГарПока" перед ВДЕ-генерацією за 2022 і 2023 роки залишається на рівні трохи більше 50%.

Виробники зеленої електроенергії почали переходити до інших балансувальних груп, найбільші з яких наразі сформували "Д.Трейдінг" та національний енерготрейдер "Енергетична компанія України", до якої, зокрема, долучився найбільший іноземний інвестор у сфері ВДЕ в Україні Elementum Energy.

Компанії таким чином відмовляються (принаймні, на певний час) від "зеленого" тарифу та продають е/е за ринковими цінами, які можуть бути трохи нижчими від фіксованого тарифу, але водночас вони отримують "живі" гроші вчасно.