Green Deal

20:10 01.12.2023

Сунак закликав владу "великих країн-забруднювачів" прискорити скорочення парникових викидів

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Сунак закликав владу "великих країн-забруднювачів" прискорити скорочення парникових викидів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на конференції ООН з клімату COP 28 закликав розвинені країни прискорити скорочення парникових викидів.

"Я закликаю уряди великих країн-забруднювачів різко прискорити темпи виконання своїх кліматичних обіцянок", - заявив Сунак.

"Ми абсолютно віддані меті досягнення вуглецевої нейтральності. Ми здійснили декарбонізацію швидше, ніж будь-яка інша велика економіка у світі", - стверджує Сунак.

Крім того, прем'єр Британії оголосив про виділення 1,6 млрд фунтів стерлінгів на розвиток відновлюваних джерел енергії, "зелених" інновацій та боротьбу з вирубкою лісів.

Сунак також повідомив про укладення угоди між компанією ОАЕ Masdar, що спеціалізується на поновлюваних джерелах енергії, і німецькою RWE, у якій ідеться про необхідність інвестування 11 млрд фунтів стерлінгів у нову вітряну електростанцію, яку встановлять у Великій Британії, і яка "стане найбільшою у світі".

Президент Франції Емманюель Макрон на саміті COP 28 закликав країни G7 подати приклад іншим державам і "зобов'язатися покласти край використанню вугілля" до початку 2030 року, передає телеканал France 24.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні оголосила про виділення 100 млн євро на досягнення цілей COP 28, повідомляє агентство ЕФЕ.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш також заявив про необхідність поступового знищення викопного палива. "У нас є технології, які дадуть нам змогу уникнути кліматичного хаосу, якщо ми діятимемо зараз", - додав Гутерреш.

Віцепрем'єр Держради КНР Дін Сюесян виступив на захист дій Китаю з боротьби зі змінами клімату і закликав зосередитися на якісному відновленні економіки. За його словами, кліматична криза "є можливістю для різних країн працювати разом над просуванням "зеленого" розвитку". "Щоб забезпечити продовольчу безпеку і зупинити зміну клімату, нам необхідно виконати зобов'язання з боротьби зі зміною клімату і зосередитися на відновленні економіки високого рівня", - наголосив віцепрем'єр Держради КНР.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на конференції пообіцяв, що його країна досягне мети нульових викидів до 2053 року. "Ми вдвічі підвищили поріг наших цілей зі скорочення викидів до 2030 року і прогнозуємо скорочення викидів вуглекислого газу на 66,6 млн тонн до кінця поточного року", - заявив Ердоган.

Він наголосив, що поновлювані джерела енергії становлять 55% енергетичної промисловості Туреччини, і запевнив, що до 2053 року цей відсоток зросте до 69%.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав світових лідерів приєднатися до ініціативи щодо "зеленого" кредитування, щоб обмежити масштаби глобального потепління.

"Зелене" кредитування спрямоване на створення "поглиначів вуглецю" і передбачає видачу "зелених" кредитів для розвитку фермерства на порожніх землях у водозбірних басейнах річок.

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва звернувся до країн із проханням уточнити цілі щодо скорочення викидів до кліматичного саміту, який 2025 року відбудеться в Бразилії. Він додав, що Бразилія взяла на себе зобов'язання скоротити викиди парникових газів на 48% до 2025 року і на 53% - до 2030 року, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року.

Лула да Сілва також відзначив зусилля бразильського уряду щодо запобігання вирубці лісів Амазонії, завдяки яким за 10 місяців цього року обсяги вирубки скоротилися майже на 50%.

Президент Бразилії додав, що амазонський регіон, незважаючи на значні зусилля бразильської влади, продовжує страждати від наслідків зміни клімату та, зокрема, сильної посухи. "Навіть якщо припиниться вирубка дерев, Амазонія може досягти точки неповернення, якщо інші країни не зроблять необхідного для запобігання цьому", - заявив Лула да Сілва.

 

 

Теги: #оае #клімат #заклик #конференція

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