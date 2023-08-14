Компанія "Аврора" інвестувала 20 млн грн у першу чергу дахової СЕС потужністю 350 кВт у Вінниці

Компанія "Аврора Мультимаркет" завершила першу чергу будівництва дахової сонячної електростанції на базі свого розподільчого центру у Вінниці, інвестувавши 20 млн грн, повідомила пресслужба Вінницької міськради.

Як уточнив заступник генерального директора "Аврора Мультимаркет" Василь Гошовський, дахова сонячна електростанція зводиться для власного споживання компанією виробленої електроенергії з можливістю продавати надлишок генерації.

"Потужність першої черги дахової СЕС становитиме 350 кВт, максимальна потужність становитиме 850 кВт за яскравої сонячної погоди. За рахунок цього ми зможемо замінити 30% власного споживання. Зараз щогодини ми споживаємо приблизно 150-200 кВт і в разі надлишку зможемо продавати в мережу і відповідно заміщати інші види електроенергії, як, наприклад, вугільну, якої в Україні наразі і так дефіцит", - повідомив Гошовський.

У пресрелізі зазначається, що у Вінниці діє порядок часткової компенсації витрат на придбання автономних джерел живлення суб'єктам мікропідприємництва за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Як повідомлялося, фонд прямих інвестицій Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) із капіталом $200 млн під управлінням Horizon Capital у липні 2021 року придбав 11,3% міноритарного пакета в роздрібній мережі "Аврора", яка є лідером у сегменті dollar store на українському ринку, та разом із головним акціонером Левом Жиденком здобув спільний контроль через можливість здійснювати вирішальний негативний (блокувальний) вплив на ухвалення рішень і господарську діяльність. Horizon Capital уточнив, що став єдиним інституційним інвестором поряд із засновниками компанії, які зберегли за собою контрольний пакет акцій і операційний контроль над бізнесом.

Головний офіс торгової мережі "Аврора" розташований у Полтаві. "Аврора" була заснована 2011 року Жиденком, Тарасом Панасенком і Лесею Клименко, за шість років до входження інвестора кількість магазинів зросла удесятеро. Формат dollar store - міжнародно визначений формат магазинів соціально спрямованих товарів з орієнтацією на ціну в $1.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Вигідна купівля", яке розвиває мережу, зазначено кіпрську "Авроритейл Інвестменс Лімітед", її бенефіціаром - Жиденко. Кіпрська компанія також є власником ТОВ "Пріор девелопмент", ТОВ "Севен А", ТОВ "Промислова 9" і ТОВ "Да".