Україна зацікавлена в залученні словацьких інвесторів у розвиток відновлюваної енергетики на Закарпатті - Міненерго

Заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков і держсекретар Міністерства економіки Словаччини Петер Швец обговорили можливості розширення активності словацького бізнесу в Закарпатській області, зокрема, у сфері розширення потенціалу вітрогенерації.

"Між нашими країнами є потужний експортно-імпортний потенціал, ми працюємо над розширенням енергетичних коридорів та створенням інфраструктурних проєктів спільного інтересу, як в електроенергетиці, так і в газовому секторі, включно із відновлюваними газами", - повідомив під час зустрічі Демченков, слова якого наводить Міненерго в понеділок.

За інформацією міністерства, від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну, на Закарпаття релокувалися понад 200 підприємств з інших областей країни, в результаті чого в регіоні зростає рівень споживання електроенергії.

"Отже, є необхідність зосередити увагу на додаткових потужностях, створенні систем балансування, посиленні мереж, реалізації нових інфраструктурних проєктів, а також розвитку виробництва обладнання, необхідного для прискорення "зеленого переходу", - наголосили у відомстві.

Як зазначили в Міненерго, нещодавно в одній із громад Закарпатської області відбулися громадські слухання, де було позитивно сприйнято ідею створення вітрового парку для покриття власного попиту та експорту електроенергії.

"Також вивчається потенціал біоенергетики", - доповнили в міністерстві.