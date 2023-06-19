Green Deal

15:51 19.06.2023

На конференції з відновлення України в Лондоні буде презентовано центр TechBridge і фонд підтримки проєктів у "зеленій енергетиці"

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На конференції з відновлення України в Лондоні буде презентовано центр TechBridge і фонд підтримки проєктів у "зеленій енергетиці"

На Конференції з відновлення України (URC2023), що відбудеться 21-22 червня в Лондоні, презентують центр TechBridge, на базі якого об'єднаються британські та українські новатори, підприємці, представники технологічної та фінансової галузей, ідеться в повідомленні британського уряду на його сайті.

"За участю міністерки бізнесу і торгівлі Нусрат Гані (Nusrat Ghani) з представниками уряду України буде запущено українсько-британську платформу TechBridge", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що TechBridge буде створено як фізичний простір, що об'єднує британських та українських новаторів, підприємців, технологічну та фінансову галузі, щоб сприяти тіснішій співпраці в процесах відновлення України. Центр також пропонуватиме навчання, підвищення кваліфікації та бізнес-підтримку в технологічному секторі.

Питання про створення центру обговорювали ще до повномасштабного вторгнення, проте процеси, що відбуваються останнім часом, посилили необхідність його створення, наголошується в повідомленні.

Крім того, на URC2023 оголосять про запуск фонду InnovateUkraine Green Energy Challenge Fund на 10 млн фунтів стерлінгів для стимуляції та якнайшвидшого розроблення низьковуглецевих енергетичних проєктів. Подати заявки для отримання підтримки з фонду зможуть дослідники, підприємства та громадські організації для реалізації, зокрема, проєктів "зеленої енергетики" щодо забезпечення потреб у регіонах, що стикаються з дефіцитом електроенергії та відключеннями.

Серед інноваційних інструментів, які будуть презентовані на URC2023, - цифрова платформа, що пов'язує український бізнес із глобальними компаніями для стимулювання співпраці з усіх питань - від ланцюжка постачань до розширення бізнесу. "Платформа для підбору партнерів підтримуватиме реконструкцію та відновлення шляхом створення стійких і довгострокових комерційних відносин одним натисканням кнопки", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що понад 1 000 іноземних високопосадовців із 61 держави, представники неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів і підприємців прибудуть до Лондона для участі в заході. Дводенний саміт стане найбільшою міжнародною конференцією, яку Велика Британія приймає цьогоріч.

На відкритті конференції в середу також виступлять президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відкриє в середу URC2023 разом із президентом України Володимиром Зеленським (онлайн), який розповість також, які інновації мають бути схвалені для прискорення відновлення економіки України.

 

Теги: #велика_британія #відновлення #конференція

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