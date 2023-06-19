Українська делегація привезла 35 нагород з Олімпіади геніїв у США - Міносвіти

Українська делегація привезла 35 нагород з Олімпіади геніїв у США, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Сьогодні найбільша українська делегація учасників GENIUS Olympiad повернулася до Києва зі США. 47 учнів Малої академії наук представили Україну в Рочестерському технологічному інституті, що в штаті Нью-Йорк. Загалом українська делегація привезла 35 нагород. Серед переможців - 14 учасників із почесною відзнакою, 9 учасників із бронзовими медалями, 7 зі срібними та 5 із золотими", - зазначено в повідомленні пресслужби міністерства.

Наголошується, що GENIUS Olympiad - це міжнародний конкурс екологічних проєктів, який щороку відбувається у США та збирає понад 1 500 учасників із 60 країн.

У відомстві зазначили, що 2021 року Мала академія наук України першою у світі отримала ліцензію на проведення національного етапу цього заходу в Україні, а 2023 року в національному відборі взяли участь 700 проєктів з усієї України.

"Ваша участь в Олімпіаді геніїв - це також внесок у перемогу нашої країни. Адже ви не лише презентували свої проєкти, а й представляли Україну на міжнародній арені. Ви показали нас світові як державу з потужним інтелектуальним потенціалом. Незважаючи на виклики війни та сильний психологічний тиск, ви продовжили займатися своєю справою. Переконаний, що також зможете вибудувати країну, у якій буде хотітися жити", - наводить слова міністра освіти Оксена Лісового пресслужба.