Green Deal

14:44 19.06.2023

Українська делегація привезла 35 нагород з Олімпіади геніїв у США - Міносвіти

2 хв читати
Українська делегація привезла 35 нагород з Олімпіади геніїв у США - Міносвіти

Українська делегація привезла 35 нагород з Олімпіади геніїв у США, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Сьогодні найбільша українська делегація учасників GENIUS Olympiad повернулася до Києва зі США. 47 учнів Малої академії наук представили Україну в Рочестерському технологічному інституті, що в штаті Нью-Йорк. Загалом українська делегація привезла 35 нагород. Серед переможців - 14 учасників із почесною відзнакою, 9 учасників із бронзовими медалями, 7 зі срібними та 5 із золотими", - зазначено в повідомленні пресслужби міністерства.

Наголошується, що GENIUS Olympiad - це міжнародний конкурс екологічних проєктів, який щороку відбувається у США та збирає понад 1 500 учасників із 60 країн.

У відомстві зазначили, що 2021 року Мала академія наук України першою у світі отримала ліцензію на проведення національного етапу цього заходу в Україні, а 2023 року в національному відборі взяли участь 700 проєктів з усієї України.

"Ваша участь в Олімпіаді геніїв - це також внесок у перемогу нашої країни. Адже ви не лише презентували свої проєкти, а й представляли Україну на міжнародній арені. Ви показали нас світові як державу з потужним інтелектуальним потенціалом. Незважаючи на виклики війни та сильний психологічний тиск, ви продовжили займатися своєю справою. Переконаний, що також зможете вибудувати країну, у якій буде хотітися жити", - наводить слова міністра освіти Оксена Лісового пресслужба.

Теги: #міносвіти #нагороди #олімпіада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:35 31.05.2023
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям і медикам у госпіталі в Одеській області

Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям і медикам у госпіталі в Одеській області

18:43 31.05.2023
Існує потреба в 30 тис. учителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей - Лісовий

Існує потреба в 30 тис. учителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей - Лісовий

10:38 30.05.2023
Лісовий написав відмову від наукового ступеня

Лісовий написав відмову від наукового ступеня

16:28 25.04.2023
Міносвіти має розробити алгоритм зарахування оцінок з універсальних предметів для українських школярів за кордоном - Лісовий

Міносвіти має розробити алгоритм зарахування оцінок з універсальних предметів для українських школярів за кордоном - Лісовий

16:11 25.04.2023
Лісовий: Рівень зарплати педагога має залежати від рівня кваліфікації та від низки інших чинників

Лісовий: Рівень зарплати педагога має залежати від рівня кваліфікації та від низки інших чинників

21:59 18.04.2023
Зеленський вручив нагороди бійцям ЗС України, які проходять лікування в одному з шпиталів Полтавської області

Зеленський вручив нагороди бійцям ЗС України, які проходять лікування в одному з шпиталів Полтавської області

17:23 17.04.2023
Україна та Польща домовилися про співпрацю в удосконаленні шкільних підручників з історії та географії

Україна та Польща домовилися про співпрацю в удосконаленні шкільних підручників з історії та географії

12:00 05.04.2023
Лісовий: В освіті найбільшою проблемою є формування толерантності до корупції в процесі навчання

Лісовий: В освіті найбільшою проблемою є формування толерантності до корупції в процесі навчання

10:32 31.03.2023
Кабмін заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, якщо там є представники РФ

Кабмін заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, якщо там є представники РФ

17:32 30.03.2023
Рішення про участь росіян і білорусів на Олімпіаді в Парижі буде ухвалено не раніше ніж за рік до її старту - Бах

Рішення про участь росіян і білорусів на Олімпіаді в Парижі буде ухвалено не раніше ніж за рік до її старту - Бах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ зруйнувала 35 нафтобаз в Україні та завдала 3,3 млрд грн збитків довкіллю - Мінприроди

Екологічні збитки від військової агресії РФ становлять майже 2 трлн грн

"ГарПок" розробив і передав до енергокомітету ВР законопроєкт про експорт "зеленої" електроенергії

Шкода українській екології через російську агресію оцінюється в $35,3 млрд - Резніков

У Львівській області зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у Дністер, у м. Галич забруднення перевищують допустимі норми у 200 разів

ОСТАННЄ

На конференції з відновлення України в Лондоні буде презентовано центр TechBridge і фонд підтримки проєктів у "зеленій енергетиці"

Руйнування Каховської ГЕС може спричинити виведення з енергомережі майже 500 МВт ВДЕ-генерації - директор АСЕУ

Підрив Каховської ГЕС призведе до загибелі 55 тис. га лісів у Херсонській області - думка

Україна і Німеччина проведуть енергоаудит українських громад на EUR2 млн

Перша черга Тилігульської ВЕС, яку запущено в роботу, вироблятиме майже 400 тис. кВт-год е/е на рік - "ДТЕК"

"ДТЕК" має намір добудувати ще 384 МВт Тилігульської ВЕС і побудувати Полтавську ВЕС 650 МВт - гендиректор "ДТЕК ВДЕ"

Макрон роз'яснив на саміті G7 у Японії ініціативу нового фінансового пакту на захист клімату

"Укргідроенерго" та італійська We build підписали меморандум про співпрацю в будівництві ГЕС

РГК готується підключити до газових мереж 20 біометанових заводів

Вінниця планує компенсувати малому та середньому бізнесу вартість встановлених об'єктів ВДЕ-генерації - заступник мера

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА