Підрив Каховської ГЕС призведе до загибелі 55 тис. га лісів у Херсонській області - думка

Майже 55 тис. га лісів може бути затоплено водою в Херсонській області внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС, з яких 47 тис. га - це окуповані території, повідомив директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"Оцінити збитки, завдані лісовому господарству, наразі досить складно, адже в нас немає доступу до окупованих територій. Однак можна спрогнозувати ситуацію", - написав він у фейсбуці у вівторок.

Болоховець зазначив, що Лівобережжя Дніпра в Херсонській області засаджене сосновими лісами. Родючий пласт лісів і молоді насадження могло вже буквально знести потоком води.

Сосна добре росте там, де сухо, пояснює далі експерт. У підтоплених місцях застояна вода провокує розвиток кореневої гнилі, змінює кислотність ґрунту. Це загрожує загибеллю дерев, якщо вода стоятиме до 20 днів, як це прогнозують. Під особливою загрозою опиняються дерева віком до 10 років, зазначається в повідомленні.

Особливе занепокоєння у керівника ДП "Ліси України" викликають дикі тварини, які опинилися на затоплених територіях. "Якщо на збереження рослин у лісі ще є надія, то тварини фактично приречені. Можливо, комусь вдасться зачепитися за острівець суші, але переважну більшість просто винесе течія у відкрите море. Це олені, козулі, дикі кабани. У ящірок, змій, зайців, їжаків - шансів немає", - зазначає Болоховець.

Він також зазначив, що загроза затоплення наближається до Кінбурнської коси, більшість якої розташована нижче рівня моря. За його словами, перешийок наприкінці затоки за межами дельти Дніпра, найімовірніше, буде майже повністю затоплений, і це може статися через 50 годин після прориву дамби.

"Регіональний ландшафтний парк "Кінбурнська коса", що вже понад рік потерпає від пожеж унаслідок обстрілів, тепер може частково опинитися під водою", - повідомив Болоховець.

При цьому наголошується, що через руйнування Каховської ГЕС до Дніпра потрапили близько 150 тонн машинного мастила, осад якого на рослинах веде до незворотних наслідків у процесі фотосинтезу.

"Такі дії країни-терориста є екоцидом, за який доведеться відповідати", - резюмував голова ДП "Ліси України".