Green Deal

17:59 06.06.2023

Підрив Каховської ГЕС призведе до загибелі 55 тис. га лісів у Херсонській області - думка

2 хв читати
Підрив Каховської ГЕС призведе до загибелі 55 тис. га лісів у Херсонській області - думка

Майже 55 тис. га лісів може бути затоплено водою в Херсонській області внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС, з яких 47 тис. га - це окуповані території, повідомив директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"Оцінити збитки, завдані лісовому господарству, наразі досить складно, адже в нас немає доступу до окупованих територій. Однак можна спрогнозувати ситуацію", - написав він у фейсбуці у вівторок.

Болоховець зазначив, що Лівобережжя Дніпра в Херсонській області засаджене сосновими лісами. Родючий пласт лісів і молоді насадження могло вже буквально знести потоком води.

Сосна добре росте там, де сухо, пояснює далі експерт. У підтоплених місцях застояна вода провокує розвиток кореневої гнилі, змінює кислотність ґрунту. Це загрожує загибеллю дерев, якщо вода стоятиме до 20 днів, як це прогнозують. Під особливою загрозою опиняються дерева віком до 10 років, зазначається в повідомленні.

Особливе занепокоєння у керівника ДП "Ліси України" викликають дикі тварини, які опинилися на затоплених територіях. "Якщо на збереження рослин у лісі ще є надія, то тварини фактично приречені. Можливо, комусь вдасться зачепитися за острівець суші, але переважну більшість просто винесе течія у відкрите море. Це олені, козулі, дикі кабани. У ящірок, змій, зайців, їжаків - шансів немає", - зазначає Болоховець.

Він також зазначив, що загроза затоплення наближається до Кінбурнської коси, більшість якої розташована нижче рівня моря. За його словами, перешийок наприкінці затоки за межами дельти Дніпра, найімовірніше, буде майже повністю затоплений, і це може статися через 50 годин після прориву дамби.

"Регіональний ландшафтний парк "Кінбурнська коса", що вже понад рік потерпає від пожеж унаслідок обстрілів, тепер може частково опинитися під водою", - повідомив Болоховець.

При цьому наголошується, що через руйнування Каховської ГЕС до Дніпра потрапили близько 150 тонн машинного мастила, осад якого на рослинах веде до незворотних наслідків у процесі фотосинтезу.

"Такі дії країни-терориста є екоцидом, за який доведеться відповідати", - резюмував голова ДП "Ліси України".

 

Теги: #каховська_гес #ліси_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 06.06.2023
Кулеба і Боррель обговорили наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

Кулеба і Боррель обговорили наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

18:53 06.06.2023
"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив виплавку сталі для зниження споживання води в критичних умовах

"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив виплавку сталі для зниження споживання води в критичних умовах

18:51 06.06.2023
Україна збирає Радбез ООН і звернеться до МКС щодо вибуху Каховської ГЕС

Україна збирає Радбез ООН і звернеться до МКС щодо вибуху Каховської ГЕС

18:40 06.06.2023
Через підрив Каховської ГЕС у зоні затоплення опинилися об'єкти туристичної інфраструктури, природні та рекреаційні зони - голова Держтуризму Олеськів

Через підрив Каховської ГЕС у зоні затоплення опинилися об'єкти туристичної інфраструктури, природні та рекреаційні зони - голова Держтуризму Олеськів

18:15 06.06.2023
Українська розвідка: Ні в кого, крім російських окупантів, не було фізичної можливості та засобів для здійснення підриву дамби

Українська розвідка: Ні в кого, крім російських окупантів, не було фізичної можливості та засобів для здійснення підриву дамби

17:48 06.06.2023
Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС - посольство

Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС - посольство

17:41 06.06.2023
Президент Європарламенту назвала підрив дамби Каховської ГЕС актом проти людства

Президент Європарламенту назвала підрив дамби Каховської ГЕС актом проти людства

17:38 06.06.2023
Пік розливу води з Каховського водосховища очікується на ранок 7 червня - голова "Укргідроенерго"

Пік розливу води з Каховського водосховища очікується на ранок 7 червня - голова "Укргідроенерго"

17:07 06.06.2023
РФ підірвала дамбу Каховської ГЕС для призупинення ЗСУ процесу деокупації та зміщення вектора уваги суспільства від подій у Бєлгородській області - Маляр

РФ підірвала дамбу Каховської ГЕС для призупинення ЗСУ процесу деокупації та зміщення вектора уваги суспільства від подій у Бєлгородській області - Маляр

16:58 06.06.2023
Глава МЗС України вважає хибним ставити факти та пропаганду в один ряд під час висвітлення у ЗМІ підриву Каховської ГЕС

Глава МЗС України вважає хибним ставити факти та пропаганду в один ряд під час висвітлення у ЗМІ підриву Каховської ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ зруйнувала 35 нафтобаз в Україні та завдала 3,3 млрд грн збитків довкіллю - Мінприроди

Екологічні збитки від військової агресії РФ становлять майже 2 трлн грн

"ГарПок" розробив і передав до енергокомітету ВР законопроєкт про експорт "зеленої" електроенергії

Шкода українській екології через російську агресію оцінюється в $35,3 млрд - Резніков

У Львівській області зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у Дністер, у м. Галич забруднення перевищують допустимі норми у 200 разів

ОСТАННЄ

Україна і Німеччина проведуть енергоаудит українських громад на EUR2 млн

Перша черга Тилігульської ВЕС, яку запущено в роботу, вироблятиме майже 400 тис. кВт-год е/е на рік - "ДТЕК"

"ДТЕК" має намір добудувати ще 384 МВт Тилігульської ВЕС і побудувати Полтавську ВЕС 650 МВт - гендиректор "ДТЕК ВДЕ"

Макрон роз'яснив на саміті G7 у Японії ініціативу нового фінансового пакту на захист клімату

"Укргідроенерго" та італійська We build підписали меморандум про співпрацю в будівництві ГЕС

РГК готується підключити до газових мереж 20 біометанових заводів

Вінниця планує компенсувати малому та середньому бізнесу вартість встановлених об'єктів ВДЕ-генерації - заступник мера

"Нафтогаз" призупинив будівництво першої у Львові ТЕЦ на трісці

Альтернативні джерела забезпечать до 77% потреб Тростянця в енергії - майстер-план

В Україні планують побудувати понад 30 біометанових заводів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА